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娛樂 最新消息

告五人圓夢唱進「披頭四錄音室」華語樂壇第一團 全輯艾比路完唱

告五人今年圓夢進入艾比路錄音室完成新專輯錄音。（相信音樂提供）告五人今年圓夢進入艾比路錄音室完成新專輯錄音。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕英國傳奇樂團披頭四對全球音樂人有深遠影響，與他們作品關係密切的倫敦「艾比路」錄音室也是許多音樂人朝聖地，最近「周董」周杰倫才剛發表在那裡即興創作並錄音的作品，而人氣樂團告五人也對外宣告新專輯就是在這殿堂級錄音室完成。

告五人去年曾去知名的艾比路斑馬線朝聖。（相信音樂提供）告五人去年曾去知名的艾比路斑馬線朝聖。（相信音樂提供）

華語樂壇第一團 全輯「艾比路」完唱再締新紀錄

周董造訪擁有94年歷史的「艾比路」錄音室，靈感噴發創作一首《即興曲》，也在那完成錄音；而告五人則圓夢到這錄音室錄製新歌，成為第一組在該錄音室錄製完整專輯的華語歌手。

去年告五人前往倫敦舉辦「宇宙的有趣」巡演時，團員曾去朝聖披頭四拍過專輯封面的艾比路斑馬線，也許下心願：「如果能在艾比路錄音室錄音就好了！」而這願望真的實現了。

告五人曾到倫敦巡演並許下心願。（相信音樂提供）告五人曾到倫敦巡演並許下心願。（相信音樂提供）

當告五人站在披頭四也曾走過的錄音室走廊，面對牆上一張張傳奇音樂人照片時，團員坦言內心很緊張，雲安說：「來到了Abbey Road，一個流行音樂史上非常重要的地方，從小到大那些影響你的音樂，全都在這裡誕生。」也提到：「這邊的空間感完全不同，我很喜歡這個溫暖的感覺。」

告五人將先分享英國錄音紀實紀錄《Accusefive IV:To Dream,To Live,To Record 告五人：就像那些要命的傻瓜on the Road》，讓歌迷看看他們首次登上世界級錄音殿堂的心境與過程，內容將分3集在YouTube播出，時間為6月12、14與18日晚上9點。

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