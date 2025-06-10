子瑜回來了 TWICE巡演11月首登台

TWICE在11月來台開唱，子瑜（左二）出道10年終於要回家鄉演出。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女子天團TWICE昨宣布將舉行全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，高雄場將在11月22日於世運主場館舉行，這也是TWICE出道10年首次正式來台，當天還有伍佰在高雄巨蛋開唱，飯店房間幾近滿房，被粉絲搶購一空。

這是TWICE第6次巡迴演唱會，7月將從仁川出發，接著前往大阪、澳門、新加坡、雪梨等地演出，11月22日將首度移師台灣高雄，這也是台灣成員周子瑜第一次返回家鄉演出。

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台灣ONCE（粉絲名）過去想追星只能飛到國外，如今終於等到TWICE降臨，粉絲興奮不已，更直言可以直接加場，「只辦一場是沒辦法滿足等了10年的ONCE」、「哭出來，10年了，子瑜終於回來了」、「跪求南北都開」。

不僅如此，TWICE成員娜璉將在7月於高雄啤酒節開唱，接著BLACKPINK將在10月重返高雄世運主場館，今年下半年的高雄會非常熱鬧。

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