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娛樂 最新消息

台流正夯！ 14強劇齊發海內外同步

《男公館》監製辛誌諭（左起）、張正芬、導演郝心翔（後）、製作人陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝分享拍攝點滴。（記者陳奕全攝）《男公館》監製辛誌諭（左起）、張正芬、導演郝心翔（後）、製作人陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝分享拍攝點滴。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳奕上月底向五分埔成衣廠千金紀曦晨求婚，送上3.14克拉鑽戒抱得美人歸。他昨帶著首度擔任製作人的影集《男公館》出席文化部舉辦的「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，喜曝6月中將辦訂婚儀式，婚禮預計明年舉行，至於是否準備當爸，他語帶玄機說：「可以說的時候會告訴大家。」

《男公館》陳奕喜曝6月訂婚 

陳奕特別設計求婚鑽戒，因兩人姓氏英文拼音都是C，便將2個C藏在戒檯裡，問及3.14克拉鑽戒的價格？他笑說：「結婚戒這種東西絕對是無價之寶。」兩人近來已去試婚紗，接下來會先登記結婚，日子有請人去算，「今年的好日子不多，天數就那幾天。」他透露6月中會辦訂婚儀式，邀請雙方親友聚聚，就沒有勞師動眾，也因兩人年齡尾數逢九，婚禮計劃於明年舉辦。

紀曦晨被懷疑有孕，聊到孕事話題，陳奕瞬間支支吾吾，並稱「有答應過大家，可以說的時候會告訴大家。」難道是未婚妻孕期尚未滿3個月不宜宣揚？他說：「我會再努力。」被問是否會想當爸，他語帶肯定說：「這是一定要的，我們都有在規劃。」喜歡男娃還女娃？他說：「都好，健康就好。」

《男公館》監製辛誌諭（左起）、張正芬、導演郝心翔（後）、製作人陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝分享拍攝點滴。（記者陳奕全攝）《男公館》監製辛誌諭（左起）、張正芬、導演郝心翔（後）、製作人陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝分享拍攝點滴。（記者陳奕全攝）

《美容院〉章廣辰稱許光漢、張軒睿沒鬧不合

文化部長李遠親自出席活動，與14部備受矚目的台劇團隊齊聚發聲，創造國內外更寬闊的能見度。章廣辰帶著新作《舊金山美容院》受訪，近來他的兄弟許光漢、張軒睿爆出友誼生變，他透露近期曾和許光漢見面，坦言有看到好友疑似鬧不合的傳聞，他認為彼此的關係差不多，「時間一直走，大家自然而然有新的方向、目標。」他稱自己和以前的朋友、同學很少聯絡，但也不是吵架、不合，「大家就專注於現在的生活。」

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