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《人物專訪》Elkie回首青春 要自己放膽去吧 創作新歌 相信陪伴就是大的力量

Elkie今晚在樂天桃猿動紫趴首唱新歌，喊話將青春熱血帶入球場。（記者胡舜翔攝）Elkie今晚在樂天桃猿動紫趴首唱新歌，喊話將青春熱血帶入球場。（記者胡舜翔攝）

記者傅茗渝／專訪

Elkie走進校園傾聽畢業生心聲，盼新歌帶來勇氣與陪伴。（KEYMAXii提供）Elkie走進校園傾聽畢業生心聲，盼新歌帶來勇氣與陪伴。（KEYMAXii提供）

「Elkie」莊錠欣6日推出全新單曲《青春是部未完的片》，以溫柔堅定的嗓音，唱出屬於每個人的青春過渡。她說：「青春就是不斷在告別和開始之間，那不是一段時間，而是一件一直在經歷的事。」這首歌的創作靈感，來自她近期走訪校園，近距離與學生們的交流，盼這首歌能陪大家走過抉擇時的迷茫。

對Elkie而言，陪伴就是一種很大的力量。她說：「比起別人說你可以，讓我最感動的是有人願意說『我陪你一起完成』。」她在新作品中首次嘗試rap，還安排了全場合唱的橋段，找來所有工作人員共同參與，直呼：「那個瞬間真的很感動，像是一場我們一起完成的青春畫面。」

最在意媽媽想法 但關心變壓力

女團出身的Elkie舞台經驗豐富，不過一個人站上舞台，依然會懷疑自己，「這行真的很容易讓人不斷審視自己。我每次下台都會問自己，我是不是還可以再好一點？但我不會擺爛，而是很誠實地面對自己的不足，然後去改進。」談到對他人評價的在意，她笑說：「其實我最在意的是我媽媽的想法，她會一直問我，今天有沒有人說我好不好看。那種關心有時候會變成壓力，但我知道她是我的頭號粉絲。」

Elkie回過頭看，想告訴十幾歲在韓國拼著女團出道的自己，「放膽去吧，不要那麼侷限！」她說以前太害羞、太壓抑，明明想學作曲，卻遲遲不敢講；後來選擇單飛，部分原因也是因為想做得更多。今晚，她將帶著這份熱血與信念，在樂天桃猿「動紫趴」活動首唱新歌，將青春的吶喊，獻給球場觀眾。

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