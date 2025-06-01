池昌旭嗨喊高雄水啦 IVE把「 KT POP」拼盤變主場 MONSTA X狂飆男人味

IVE首登高雄開唱，掀起全場最高潮。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓流拼盤「2025ALL LOUD KT POP」昨在高雄世運主場館登場，韓劇男神池昌旭穩健台風看不出這是他出道16年第一次主持演唱會，他居中穿針引線，引領7組韓團輪番上陣，還用台語大喊：「高雄水啦！」點燃萬名觀眾的熱情。

池昌旭首扛演唱會主持棒，表現完全不像新人。（讀者提供）

女團IVE除了獻唱兩首新歌之外，還帶來4首破億神曲，宛如把整個拼盤演唱會當成自己的主場，現場尖叫聲不絕於耳，安俞真大讚︰「不愧是高雄的熱情啊！」張員瑛首次來到高雄，聽說高雄有個獨特飲品「西瓜烏龍茶」，決定在表演結束後挑戰看看，安俞真、李瑞則已喝了珍奶，與成員約好一起品嘗高雄各種美食。

請繼續往下閱讀...

MONSTA X的SHOWNU（左）及HYUNGWON展現狂野輕熟男魅力。（讀者提供）

MONSTA X睽違6年以「SHOWNU X HYUNGWON」雙人小分隊姿態來台，SHOWNU秀出健壯的手臂，跳得滿頭大汗，展現濃濃的男人味，HYUNGWON以中文大讚「你們非常漂亮」，並向台粉報告「兩週前我退伍了」。SHOWNU最後預告7月MONSTA X完整體的演出，目前正在準備各種歌曲，請大家敬請期待。

ZEROBASEONE雖然無法以完整體登台，不過喊話粉絲「希望由你們填補空缺」。（讀者提供）韓維辰在演出前身體不適，不過仍盡力演出。（讀者提供）

★ZEROBASEONE章昊和Ricky缺席

ZEROBASEONE的成員章昊、Ricky因健康因素未能來台，韓維辰也身體不適，成員成韓彬在表演前特別表示：「成員為了以後可以更加健康活動，正在努力恢復中。」他強調會用更帥氣的表演補償粉絲，7名成員每一首歌都十分賣力獻唱，粉絲也以更大的歡呼聲應援，氣氛溫馨。

Mark很開心在高雄見到粉絲，並以全中文與粉絲對話。（讀者提供）

★GOT7台裔Mark段宜恩壓軸演出

GOT7的台裔美籍成員「Mark」段宜恩壓軸登場，帶來夯曲《Hard Carry》等9首歌曲，掀起驚人歡呼聲。另外，KiiiKiii、UNIS及izna皆是新生代女團，她們致敬前輩團2NE1的《I DON’T CARE》、TWICE的《CHEER UP》，表現可圈可點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法