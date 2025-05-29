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娛樂 最新消息

明星世壯運報喜 賈永婕水球奪金 高欣欣樂舞雙銀

賈永婕結束大聯盟行程返台立刻參賽世壯運，所屬的水球隊奪金，她開心曬金牌。（翻攝自臉書）賈永婕結束大聯盟行程返台立刻參賽世壯運，所屬的水球隊奪金，她開心曬金牌。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎、侯家瑜、蕭方綺／台北報導〕2025年世壯運比賽即將進入尾聲，閉幕典禮將在5月30日舉行，不少項目成績都陸續出爐，本屆有許多台灣藝人參賽且拿下亮眼成績像蕭煌奇、温貞菱、玖壹壹洋蔥、八點檔女星波波蓁、高欣欣等，形成另類「明星賽」。昨賈永婕與夏嘉璐組隊比水球項目拿下金牌，直呼很累很精彩；而王陽明、「JR」紀言愷與職籃明星陳信安所組的籃球隊將在今天爭冠。

高欣欣（左）與搭檔在拉丁舞項目拿下兩面銀牌，今天還有機會爭金。（翻攝自臉書）高欣欣（左）與搭檔在拉丁舞項目拿下兩面銀牌，今天還有機會爭金。（翻攝自臉書）

台北101董事長賈永婕才剛從美國大聯盟開球回來，隨即馬不停蹄參戰世壯運，本該是樁美事，卻遭網友質疑「不用上班嗎？」對此，賈永婕也直球回應：「選手也是上班！」高EQ回敬酸民。賈永婕和夏嘉璐共組「Friday隊」昨順利在水球項目中奪金，賈永婕表示：「下水30秒我就想說快斷氣，但是運動就會讓人很開心，每個人應該都要接觸運動。」拿下金牌後，她也充滿朝氣向眾人表示：「我要回去上班了！」網友們則大讚她「電力十足」是台灣的驕傲。

王陽明（中）所屬的「流氓老母酉時三刻隊」今將與台啤力景爭奪冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）王陽明（中）所屬的「流氓老母酉時三刻隊」今將與台啤力景爭奪冠軍。（資料照，記者陳志曲攝）

細數目前奪金的藝人，除了賈永婕，還有報名柔道項目的蕭煌奇以「目中無人」之姿拿下寶座，以及模特兒邑葵在游泳項目的自由式、蛙式與男女混式奪下三金兩銀一銅的超狂好成績，八點檔女星波波蓁則在舉重項目獲得銅牌。

「本土劇女王」高欣欣則連續兩日在拉丁舞項目中拿下兩面銀牌，今天她還會參加最後一場賽事盼能奪金；同樣要爭冠的還有王陽明與JR所組的籃球隊「流氓老母酉時三刻」，他們今挺進決賽，能不能再添金還有待揭曉。

温貞菱排球無緣爭銅 小刀退賽失望落淚

至於温貞菱與袁子芸等人組成的排球隊「大俠幫」原先連拿兩勝，可惜前晚落敗、無緣爭銅，温貞菱則正向喊話：「複賽止步，但大俠不滅！」而原先預計參加世壯運100公尺短跑的彭小刀，在訓練中不慎受傷，左腿腓腸肌中度撕裂遺憾退賽，昨出席公開活動仍對此耿耿於懷，「看到夥伴們能如期比賽，我失望到哭出來。」

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