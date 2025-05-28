鍾欣凌為女搶票7秒不夠快 孫淑媚呼林心如巴掌上癮

王品澔（左起）、鍾欣凌、丁寧、孫淑媚分享新戲《拜六禮拜》拍攝點滴。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、王品澔和孫淑媚、丁寧等人昨宣傳公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》，戲裡鍾欣凌和出櫃的兒子王品澔有段動人的戲，戲外，25歲王品澔的媽媽目前48歲，相當年輕，鍾欣凌聽聞後傻眼說：「我比你媽大5歲，大女兒才13歲。」

鍾欣凌雖然與兩個女兒年紀差距比較大，依舊努力靠google理解孩子們的世界。她說大女兒喜歡韓國女團，她便學習怎麼搶票，還被女兒訓練搶票手速從13秒進步到只有7秒，可惜還是不夠快，苦笑說：「韓團的搶票真是另外一個世界，以前我們買票都是要去金石堂。」

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林心如客串演出，戲裡和孫淑媚都是本土劇演員，除了飆罵對方，還互賞巴掌，編導杜政哲透露林心如零片酬，全靠人情。孫淑媚說她們打巴掌前沒溝通，「我們表情都很狠，手舉很高，我大手一揮，就看到她眼神有淚水，很好玩，想要多打幾次！」

此外，鍾欣凌上週和閃兵的陳大天合作舞台劇《莎姆雷特》，她說陳大天一來排練場就向大家認真道歉，且曾國城也要他好好面對。

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