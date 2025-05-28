晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《全美音樂獎》怪奇比莉7獎全壘打 珍娜傑克森掀回憶殺

珍妮佛羅培茲擔任2025全美音樂獎主持人，以精采舞蹈帶來震撼開場表演。（路透）珍妮佛羅培茲擔任2025全美音樂獎主持人，以精采舞蹈帶來震撼開場表演。（路透）

〔記者許世穎／綜合報導〕2025年全美音樂獎昨揭曉，怪奇比莉入圍包含「年度藝人」、「年度歌曲」在內的7獎全拿，成為本屆最大贏家。她雖因巡演未能到場，但透過影片感性致謝粉絲：「我真的很幸運能做我現在在做的事，而且是與你們一起。」在全美音樂獎創下最多拿獎紀錄的泰勒絲，本屆6項提名全數落空，讓粉絲錯愕。

怪奇比莉（左）入圍2025全美音樂獎7項大獎全拿，成為本屆大贏家。（美聯社）怪奇比莉（左）入圍2025全美音樂獎7項大獎全拿，成為本屆大贏家。（美聯社）

甫結束新加坡演唱會的女神卡卡抱回「年度合作」、「最受歡迎音樂錄影帶」等3獎；串流霸主巨星馬龍則以去年推出的首張鄉村專輯成功轉型，勇奪「最受歡迎鄉村男歌手」；饒舌天王阿姆暌違15年再度抱回「最受歡迎嘻哈男歌手」與「最受歡迎嘻哈專輯」兩獎，同樣透過預錄影片幽默表示：「我第一次拿獎是23年前，我現在才24歲，真是太瘋狂了！」

本屆「偶像獎」得主天后珍娜傑克森暌違7年再登電視舞台表演，掀起回憶殺。（路透）本屆「偶像獎」得主天后珍娜傑克森暌違7年再登電視舞台表演，掀起回憶殺。（路透）

表演環節同樣星光熠熠，本屆主持人珍妮佛羅培茲率先登場，瞬間炒熱全場氣氛；獲頒本屆「偶像獎」的天后珍娜傑克森則暌違7年再登電視演出舞台，接連演唱重返串流榜的熱門金曲《Someone to Call My Lover》與《All For You》，引爆全場回憶殺，為頒獎典禮畫下完美句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中