《全美音樂獎》怪奇比莉7獎全壘打 珍娜傑克森掀回憶殺

珍妮佛羅培茲擔任2025全美音樂獎主持人,以精采舞蹈帶來震撼開場表演。(路透)

〔記者許世穎/綜合報導〕2025年全美音樂獎昨揭曉,怪奇比莉入圍包含「年度藝人」、「年度歌曲」在內的7獎全拿,成為本屆最大贏家。她雖因巡演未能到場,但透過影片感性致謝粉絲:「我真的很幸運能做我現在在做的事,而且是與你們一起。」在全美音樂獎創下最多拿獎紀錄的泰勒絲,本屆6項提名全數落空,讓粉絲錯愕。

怪奇比莉(左)入圍2025全美音樂獎7項大獎全拿,成為本屆大贏家。(美聯社)

甫結束新加坡演唱會的女神卡卡抱回「年度合作」、「最受歡迎音樂錄影帶」等3獎;串流霸主巨星馬龍則以去年推出的首張鄉村專輯成功轉型,勇奪「最受歡迎鄉村男歌手」;饒舌天王阿姆暌違15年再度抱回「最受歡迎嘻哈男歌手」與「最受歡迎嘻哈專輯」兩獎,同樣透過預錄影片幽默表示:「我第一次拿獎是23年前,我現在才24歲,真是太瘋狂了!」

本屆「偶像獎」得主天后珍娜傑克森暌違7年再登電視舞台表演,掀起回憶殺。(路透)

表演環節同樣星光熠熠,本屆主持人珍妮佛羅培茲率先登場,瞬間炒熱全場氣氛;獲頒本屆「偶像獎」的天后珍娜傑克森則暌違7年再登電視演出舞台,接連演唱重返串流榜的熱門金曲《Someone to Call My Lover》與《All For You》,引爆全場回憶殺,為頒獎典禮畫下完美句點。

