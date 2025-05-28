陶晶瑩入主三金被禁 感嘆只想好好工作-最受信賴主持人 胡瓜首度獲獎 謝震武蟬聯12年

陶晶瑩回應主持三金遭封殺傳聞，坦言只想做好工作，不想牽扯到立場。（記者陳奕全攝 ）

〔記者侯家瑜、林欣穎／台北報導〕陶晶瑩近日被網友敲碗重拾「三金」主持棒，她卻語出驚人表示並非不願意而是「被禁止了」，昨出席記者會時透露當初曾與某電視台約定短暫休息後回歸，未料對方最後卻回應「好像不行」，令她感到錯愕。

謝震武蟬聯第12年「最受信賴新聞／時事節目主持人」。（年代提供）

陶晶瑩贊成讓年輕人多些機會，但事情談定卻被變卦，讓她感到不舒服，「真正說不要的那個人是誰，我也不知道。」她也感嘆台灣藝人辛苦，經常無法單純工作，「只想好好工作，不想牽扯到立場。如果可以單純一點，那有多好。我真的很愛台灣，希望老死在這。」

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胡瓜首度榮獲「最受信賴娛樂主持人」殊榮。

（讀者文摘提供）

對於黃子佼與孟耿如傳出離婚，陶晶瑩表示：「我想耿如明白之後，知道自己必須做選擇，我們就是尊重。」也透露黃子佼恩師張小燕近來較忙，所以沒有特別聊到此事。

一年一度的《讀者文摘》前天舉辦「信譽品牌暨最受信賴名人調查」頒獎典禮，其中陶晶瑩奪下最受信賴廣播節目主持人；胡瓜則是首次獲得「最受信賴娛樂主持人」殊榮；律師兼主持人謝震武今年也蟬聯第12年拿下「最受信賴新聞／時事節目主持人」。

首次獲獎的胡瓜長年主持民視《綜藝大集合》，走遍全台灣各地與民眾互動交流。他難掩激動之情，感性表示：「主持是一場和觀眾心靈的對話，能被信任是我最大的幸福！」近年轉戰網路節目《下面一位》，他不只沒有被時代淘汰，反而用行動證明「綜藝大哥」永遠不會缺席。他也特別感謝一路陪伴的團隊與觀眾：「這個獎是我們一起的。」

謝震武則說：「本以為獲獎代表圓滿的肯定，手握這獎座，才發現這是捨我其誰的重責大任。」表態未來將持續深耕主持工作，不停傳遞國際時事。

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