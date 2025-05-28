天王天后降臨／Jolin中指刺青揭露慾望 BP女神重返高雄 GD攻蛋加場

蔡依林戲劇張力十足地演繹罪與慾的濃烈交織。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰、鍾志均／台北報導〕台灣天后「Jolin」蔡依林相隔6年發片，新歌《Pleasure》今天午夜正式上線，她化身愉悅之母高歌：「Call me Mommy」；而韓流大咖接力來台開唱，狂掀追星旋風，女子天團「BP」BLACKPINK昨宣布10月18日、19日重返高雄國家體育場開唱；「GD」G-DRAGON原訂7月小巨蛋連唱兩天，門票昨開賣不到兩分鐘就秒殺，主辦單位宣布加開1場。

BLACKPINK確定10月重返高雄國家體育場演出。（Live Nation Taiwan提供）

Jolin公開單曲封面視覺照，她以指上的刺青「PLEASURE」揭露慾望存在，還有象徵慾望之繩的髮辮被緊緊抓牢，展現出渴望掙脫罪惡感，面對慾望的強烈情境。

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GD台灣場門票不到兩分鐘售罄。（Galaxy Corporation提供）

現階段的Jolin選擇誠實面對自己，她談到：「我很想要活出不一樣的女性模樣。」於是嘗試用作品鬆綁集體潛意識的枷鎖，將性與人性放入專輯中，「想透過自己的生活經驗與歌迷交流，我覺得已經能夠面對自己比較醜陋的那一面了。」新專輯確定在下月發行。

BLACKPINK前年3月首度前進高雄演出，狂吸9萬粉絲朝聖，時隔兩年再來台灣，除了是她們亞洲巡演第一站，也是第二次登上高雄國家體育場舞台，令歌迷陷入瘋狂；BLACKPINK門票於6月12日早上11點於拓元售票開賣。

韓流天王GD暌違8年，今年3月在首爾啟動世界巡演，雖遇上天候不佳，演出仍吸引全世界樂迷注意，日前公開7月12日、13日唱進台北小巨蛋，昨不少粉絲哀號「買不到票」，主辦單位確定加開7月11日演出，造福粉絲。

另外，主辦單位強調勿聽信網路謠言以及在「非官方售票平台」購買門票，演出門票僅在「已公布的售票方式」以及售票網站販售，詳情可見超級圓頂官方臉書。

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