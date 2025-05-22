《人物專訪》周渝民帥到困擾 為《與惡2》買醉

周渝民（右）和薛仕凌在《我們與惡的距離》第二季戲裡是死黨，戲外其實不熟。（CATCHPLAY+提供）

記者蕭方綺／專訪

周渝民、薛仕凌主演新戲《我們與惡的距離》第二季，雙金鐘戲王的組合讓人期待，但導演林君陽意外吐露製作團隊一開始想找周渝民演出時，他其實猶豫許久，「這部戲是社會寫實，要找個很帥、美型的演員來演心理創傷角色，擔心觀眾難入戲。」對於外貌意外成了當演員的阻礙？周渝民打趣回：「自己講困擾實在是有些不要臉。」

薛仕凌（左起）、導演林君陽和周渝民都曾拿過金鐘獎，是實至名歸的金獎團隊。（CATCHPLAY+提供）

周渝民出道超過20年，但許多人一見到他依舊想聊2001年的出道作《流星花園》，他都會用開玩笑口吻無奈回：「我最近的戲你看了沒？我都40多歲了，你還在跟我講《流星花園》的表現。」

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外貌對他而言是包袱也是成就，「因此我只能靠自己來突破困境，當年F4時期有許多工作找上門，我是第一個跟經紀公司要求『每年至少幫我安排一部戲』。」期望精進演技來扭轉觀眾的既定印象。

這回為了演出妻兒過世的失意角色，不喝酒的他特地嘗試酗酒，他說這部戲大年初四開工，「我那個年過得不好，一直在準備角色心情。」除了初二陪老婆回娘家後，提早返北獨自飲酒之外，到嘉義拍戲也會到便利商店買酒。

此外，周渝民戲裡和薛仕凌是從小睡同張床長大的換帖兄弟，個性都內向的兩人私下一點都不熟，薛仕凌指出周渝民有許多情緒壓抑的戲，在片場會在旁獨處，甚至有場戲，導演喊卡後，周渝民依舊蹲在地上，「大家都知道他需要空間，不會打擾他」。

周渝民誠實提到私人領域並沒有深交的朋友，「我現在完全不經營社交。」9歲女兒的家長通訊管道也全權交由老婆出面。薛仕凌倒是不一樣，他屬於慢熟型，老友都是國中、大學時期摯友，至於圈內好友，他說「鼓鼓」呂思緯是圈內少數能承接他情緒的好朋友，他從團體「大嘴巴」時期就跟鼓鼓學打鼓，已有10多年交情。

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