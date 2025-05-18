薔薔慶生砸千萬發單曲！ 招認與男友「掛睡」煲愛

薔薔昨慶祝35歲生日並發表人生首支單曲。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星薔薔昨舉辦派對慶祝自己35歲生日，並推出人生第一支單曲《LOVE ME OR NOT》作為生日禮物，當天找來趙正平為她主持記者會，薔薔的爸媽、好友Makiyo、于美人、何妤玟等人都到場支持，薔薔受訪時被問及戀情也大方認愛，不過對於男友身分保密到家。

薔薔斥資千萬製作單曲，還到國外拍攝MV，不過這次單曲剛好強碰蔡依林發片，薔薔說自己沒有要跟別人比較，還搞笑直呼：「這我生日欸！」而提到生日願望她則許願希望公司蒸蒸日上、越開越大。

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之前屢傳她交男友消息，薔薔認了有對象，透露對方從事運動相關工作，經常在世界各國飛來飛去，雖然是遠距離戀愛但彼此常會互通電話「掛睡」（指睡覺時跟對方保持通話，陪伴對方入眠），相當恩愛，薔薔也說自己現在想先照顧好員工，結婚生子都順其自然；談及閃兵事件，薔薔自嘲從小在家、學校都接受軍事級教育，根本像當了10幾年兵，喊話還沒當兵的可以趕快去當一當。

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