「AI豬哥亮」歌壇復活 謝金燕PO父女照追思

涂善存（右）與童星李星緯（左）跨刀助陣「AI豬哥亮」的新歌MV。（甲上娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王豬哥亮逝世8年，愛女謝金燕發聲訴說思念，長子謝順福則與中華豬哥亮文化協會和甲上娛樂共同企劃製作，透過AI科技重現豬哥亮的動作、聲音，以「AI豬哥亮」的名義發行單曲《阿爸的話》。

「AI豬哥亮」在歌壇復活，謝順福表示，今年想做些不一樣的紀念活動，於是將父親生前耳提面命的叮嚀字句，集結創作成一首歌。

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謝順福談到，「我與妹妹謝金晶每年都會紀念爸爸，今年是8週年，就想要做一首以爸爸為角度來唱的歌曲。」新歌《阿爸的話》MV也邀請到演員涂善存與童星李星緯搭檔演出。

謝金燕（左起）曬出兒時與豬哥亮及姊姊的合照。（翻攝IG）

昨天是豬哥亮的忌日，謝金燕早起抄心經悼念亡父，在IG曬出兒時與豬哥亮及姊姊的珍貴合影，大方公開兒時的嫩照。

謝金燕談到：「13歲的我，41歲的你，16歲的姊姊，老爸我們都很想你。」道出對豬哥亮的深深思念。

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