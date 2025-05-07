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〈韓國百想61亮點一次看》朱智勛、金泰梨奪戲王戲后 影帝后獎落曹政奭、全道嬿

朱智勛憑《外傷重症中心》封戲王，演藝事業攀上高峰。（翻攝自X）朱智勛憑《外傷重症中心》封戲王，演藝事業攀上高峰。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞前晚落幕，大贏家《苦盡柑來遇見你》抱走最佳戲劇、劇本、男女配角獎4獎；戲王戲后分別是《外傷重症中心》朱智勛和《正年》金泰梨，其中金泰梨時隔3年二奪最佳女主角，成為當晚大驚喜；影帝后則頒給《變身機長》曹政奭、《左輪手槍》全道嬿。

金泰梨以《正年》二度拿下百想戲后。（翻攝自X）金泰梨以《正年》二度拿下百想戲后。（翻攝自X）曹政奭在《變身機長》片中飾演「女機長」，首擒百想影帝。（翻攝自IG）曹政奭在《變身機長》片中飾演「女機長」，首擒百想影帝。（翻攝自IG）

朱智勛在《外》劇飾演天才外科神醫圈粉，踢走前輩韓石圭獲獎，他說「（拿獎）並非一人就能完成，感覺像是代表大家出來領獎一樣」，承諾會繼續拍好作品。

實力派演員全道嬿憑藉《左輪手槍》奪下百想影后。（翻攝自IG）實力派演員全道嬿憑藉《左輪手槍》奪下百想影后。（翻攝自IG）

金泰梨在《正年》變身「國劇小生」，拚盡全力面對各種挑戰，她自認有許多不足之處，還想起羅美蘭前輩在戲中的堅持，「我也努力不向現實妥協，那是屬於我的一種浪漫吧。」

IU獲讚「天使降臨」百想，無奈未能順利拿獎。 （翻攝自Naver）IU獲讚「天使降臨」百想，無奈未能順利拿獎。 （翻攝自Naver）

IU三度陪跑網友不捨

至於IU、朴寶劍角逐戲王戲后皆落敗，尤其IU三度入圍女主角失利，令網友們不捨，甚至有人質疑評審對「偶像轉型演員」存在偏見。

〈韓國百想61亮點一次看》朱智勛、金泰梨奪戲王戲后 影帝后獎落曹政奭、全道嬿朴寶劍（左）和惠利繼合作《請回答1988》後，時隔10年於百想典禮重聚。
（翻攝自IG）

朴寶劍則和惠利拍攝四格照，兩人曾在韓劇《請回答1988》共組「澤善CP」，合體讓粉絲陷入回憶殺。

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