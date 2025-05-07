晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秦漢理解瓊瑤翩然離世選擇 暢談生死考慮預立遺囑

秦漢理解瓊瑤翩然離世選擇 暢談生死考慮預立遺囑秦漢過去是瓊瑤御用的男主角，溫文儒雅形象深植人心。
（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦漢過去是瓊瑤電影御用男主角之一，與秦祥林、林青霞、林鳳嬌合稱「二秦二林」，瓊瑤去年12月初翩然離世，秦漢昨被問及人生重要貴人的逝世，他指出自己心中的瓊瑤是個勇敢又乾脆俐落的人，坦然表示：「她處事方式像駕馭筆墨一樣清楚有條理，主動選結束，我覺得可以接受。」

他甚至直言未來若自己重病，也可能會對生命採取主動結束的方式，只是隨即又加上但書，「現在我講得挺神氣，後來可能會孬就是了。」

戲裡秦漢曾立「遺囑」，讓女兒謝盈萱感到很驚恐，戲外的他不避諱談生死，但還未寫遺囑，他說有空的時候會想一下，「這滿不錯的，預先把後面的事交代一下。」

談及生死議題，劉若英今年2月過世的祖母生前罹患失智症，她親眼目睹並陪伴了長輩經歷失智，心有戚戚焉，早就買好保險、讓自己保持健康，謝盈萱也是買好保險、防範未然，秦漢在旁幽默追問「受益人是爸爸嗎」，化解嚴肅議題，讓現場哈哈大笑。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中