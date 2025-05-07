秦漢理解瓊瑤翩然離世選擇 暢談生死考慮預立遺囑

秦漢過去是瓊瑤御用的男主角，溫文儒雅形象深植人心。

（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦漢過去是瓊瑤電影御用男主角之一，與秦祥林、林青霞、林鳳嬌合稱「二秦二林」，瓊瑤去年12月初翩然離世，秦漢昨被問及人生重要貴人的逝世，他指出自己心中的瓊瑤是個勇敢又乾脆俐落的人，坦然表示：「她處事方式像駕馭筆墨一樣清楚有條理，主動選結束，我覺得可以接受。」

他甚至直言未來若自己重病，也可能會對生命採取主動結束的方式，只是隨即又加上但書，「現在我講得挺神氣，後來可能會孬就是了。」

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戲裡秦漢曾立「遺囑」，讓女兒謝盈萱感到很驚恐，戲外的他不避諱談生死，但還未寫遺囑，他說有空的時候會想一下，「這滿不錯的，預先把後面的事交代一下。」

談及生死議題，劉若英今年2月過世的祖母生前罹患失智症，她親眼目睹並陪伴了長輩經歷失智，心有戚戚焉，早就買好保險、讓自己保持健康，謝盈萱也是買好保險、防範未然，秦漢在旁幽默追問「受益人是爸爸嗎」，化解嚴肅議題，讓現場哈哈大笑。

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