宇珊畫筆記錄出遊回憶 配備齊全最佳行動餐車

宇珊的露營車上選用她喜歡的原木桌子，打造質感配備。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

「珊珊號」行動小豪宅配備應有盡有，宇珊可以隨興說走就走，有畫畫天分的她還會用畫筆親自記錄當下眼底之美。

宇珊坐在「行動小豪宅」裡，相當舒適。（記者潘少棠攝）

宇珊談到：「人家出遊用手機拍照、拍影片，但畫畫會讓我在腦中回想美麗畫面，我用手把溫度記錄下來，這是屬於你當下的回憶和故事。」

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宇珊介紹露營車設備，若是去海灘弄髒了腳，還可以先用水柱沖洗乾淨。（記者潘少棠攝）

宇珊的露營車相當舒適，車上有煮飯設備，也有冰箱、冷氣，還有馬桶和淋浴配備，廁所也可用拉版遮掩起來，不影響視覺觀感。

宇珊露營車的爐具配備可以烤肉、煮火鍋。（記者潘少棠攝）

車體外有可收納的烤肉設備，如果去海邊沙灘弄髒了腳，上車前可用水柱沖洗乾淨，相當方便。

宇珊在車內也可淋浴和如廁。（記者潘少棠攝）

之前宇珊邀請「這群人」董仔一起出遊，董仔就在露營車上做出筊白筍焗烤起司培根，宇珊媽媽看到節目中出現的美味料理，還以為是買來的。

宇珊透露，未來希望邀請名廚和她一起搭露營車出遊，可以在車上做出美食，「那就像行動餐車了！」

看到宇珊的舒適露營車，包括董仔等多位友人已向她詢問是否可以出租，另外也有人建議可出租當韓星來台的保母車，但她說現在還捨不得，以後再看看了。

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