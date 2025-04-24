周董《明明就》破億助攻6首神曲霸榜 八三夭嗨登億級俱樂部

亞洲天王周杰倫最風光，共有6首破億神曲。（杰威爾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語音樂在全球愈來愈有影響力，亞洲天王「周董」周杰倫超風光，在YouTube已有6首點擊破億的MV，鄧紫棋則以5支MV緊追在後；近來「搖滾天團」八三夭也創下里程碑，團員為了夯劇《想見你》打造的歌曲《想見你想見你想見你》也榮登「億級俱樂部」。

八三夭感謝歌迷對於《想見你想見你想見你》的喜愛。（不搖就滾提供）

周董的夯曲《告白氣球》MV已有2.6億點擊，另外還有《不該》、《等你下課》、《算什麼男人》、《聽見下雨的聲音》以及近期點擊衝破億的《明明就》MV觀看數都突破1億大關，十分風光。

請繼續往下閱讀...

八三夭的《想見你想見你想見你》MV近來衝破1億點擊，團員激動表示：「這一億次播放，是我們與歌迷一起走過的每一段時光！」

《想見你想見你想見你》自2019年推出以來，不僅成為劇迷與樂迷心中的神曲，更掀起一波全球翻唱熱潮，包括（G）I-DLE、動力火車、NU’EST旼炫、Super Junior圭賢等藝人組合都曾在演唱會翻唱，被譽為「華語OST神曲代表」。

對於破億佳績，團員滿懷感謝，主唱阿璞表示：「謝謝每一位聽過這首歌、翻唱這首歌的你們，是你們讓它走得這麼遠。」

吉他手劉逼霸氣喊話：「破億只是開始，今年我們還有更多新歌準備登場。」團長小橘也在社群低調發文：「有點感動，感謝大家默默聆聽敝小團的歌。」

八三夭也將熱血化為創作能量，持續推出更多好音樂，他們正在如火如荼籌備新專輯，並展開全新巡演計畫。此外，歌迷引頸期盼的年度盛事「八三夭生日趴」也展開籌備，相關資訊會陸續公布。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法