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阿傑上山再戰嘉明湖慘遇暴雪冰封 山屋過夜凍到無法回溫

阿傑（右起）、八弟和MAX二訪嘉明湖，彼此互相扶持度過低溫。（阿傑提供）阿傑（右起）、八弟和MAX二訪嘉明湖，彼此互相扶持度過低溫。（阿傑提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上山下海過一夜》主持群近日二度挑戰嘉明湖，這次從布農族獵徑「戒茂斯」起登，卻在最後一段路途遭遇劇烈天候，風雪、冰霰與濕冷齊發，氣溫驟降至零度以下，「阿傑」黃仕傑受訪時坦言：「這是我人生第一次，在山屋裡包著睡袋都回不了溫。」

阿傑用鏡頭捕捉嘉明湖劇烈天候。（阿傑提供）阿傑用鏡頭捕捉嘉明湖劇烈天候。（阿傑提供）

阿傑回憶出發前兩日天氣尚可，直到第三天一早，山區被濃霧籠罩，出發不久即風雨交加，草地結冰、冰霰飄落，團隊措手不及，雖備齊保暖裝備，但寒流威力超乎預期，沒料到會遇到暴雪與冰封，「雨水整個從雨衣褲縫滲進鞋子裡，我低頭一看才發現，褲子、鞋襪全濕透，腳已經冷到沒知覺。」貼心的他當時還與MAX走在隊伍最後，幫忙體力不支的夥伴分擔裝備重量，兩人靠著彼此鼓勵、輪流負重才勉強撐住。

阿傑用鏡頭捕捉嘉明湖劇烈天候。（阿傑提供）阿傑用鏡頭捕捉嘉明湖劇烈天候。（阿傑提供）

抵達山屋後，全員換上乾衣仍無法回溫，阿傑笑說：「只差沒抱在一起取暖！」形容過去只要進睡袋就能恢復體溫，這回卻毫無作用，讓他一度擔心自己失溫。起初他們靠熱水與暖暖包勉強撐過，所幸協作團隊聯繫山屋管理員協助取暖，才讓大家安全度過，他也用鏡頭留下了天候驟變的景象。

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