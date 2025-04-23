棒棒堂合體迴響大 周董也驚呆

周杰倫（左）稱阿緯是「餐飲大亨」，很驚艷他在舞台上的表現。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕「Lollipop」棒棒堂相隔15年合體表演掀熱潮，後續迴響很大，阿緯重現招牌的「大風車」舞技，連「周董」周杰倫都驚艷！阿緯受訪感性分享，「對我來說，不只是舞台上的回歸，更像是重新連結了家庭、工作和夢想。」

阿緯帶傷重現「大風車」舞技，贏得好評。（資料照，記者王文麟攝）

上週六棒棒堂在KKBOX風雲榜演唱會的演出大獲好評，六棒合體的表演影片在YouTube的點擊已經逼近30萬，大幅領先其他組的演出歌手。據悉已有多個單位計畫邀約六棒合體演出，如能喬出時間，最開心的就是當年癡心追著棒棒堂的廣大粉絲，有機會找回最美好的青春回憶。

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棒棒堂合體引起熱烈迴響，也拉近團員彼此的感情。（翻攝自IG）

周董誇將邁向40歲的「餐飲大亨」阿緯不只會賺還很會「轉」，阿緯重新享受舞台上的風光也沒忘記「本業」，透露目前在全台經營了26家店面，喊話年底要突破30家。

棒棒堂為了合體演出都很拚命，威廉老婆卓君澤透露他演出前兩個月為了瘦身每天只吃一餐；阿緯老婆豆豆也談到他表演完回家還冰敷，阿緯透露當晚其實是抱病上陣，「這段時間我整個肩膀到大腿內側都有拉傷，其實是我第一次有這麼明顯的拉傷，算是求好心切，太想把表演做到最好。」招認有點太拚了。

阿緯和威廉都被老婆大讚帥翻，但阿緯說默默發現老婆好像被團員王子給圈粉，「就是我老婆講話變得比較溫柔了一點，好像是喊王子太大聲，都燒聲了。」他更幽默爆料：「老婆也在我演出後，給自己安排五天四夜的韓國旅行，讓自己放鬆一下。」笑說老婆應該有感受到他的努力，「男人在外面工作、追夢其實也很辛苦，又要跑、又要跳，還要做那個大風車，這不是一件輕鬆的事。」

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