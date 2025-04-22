白冰冰參加賴慧如喜宴趕場離席遭誤會 上線闢謠

人在印尼旅行的白冰冰聽聞自己遭誤會昨親自上線澄清。

（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹、侯家瑜／台北報導〕白冰冰日前出席賴慧如與劉家銘婚禮，與胡瓜破冰同框成為焦點，未料昨遭爆她因不滿座位，一口未吃便提前離席。對此，她嚴正澄清，強調當天是因為行程滿檔才提前離場，籲外界勿再以訛傳訛。

白冰冰（右）參加新加坡演唱會後，與舞蹈家好友曹金鈴同遊印尼。（記者胡如虹攝）

白冰冰表示與新人交情深厚，當天是她首場行程，隨後還有兩場活動，包括助理小兵哥哥的新居入厝，場場都不能缺席，也透露自己當天三攤都沒吃，最後才跟助理到燒肉店補吃晚餐，外界指她「拍完照就走」實屬誤會。

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對於參加婚禮，白冰冰坦言需極大的心理建設，每次聽到婚禮上播放婚禮進行曲，看到爸爸牽女兒出場的那一刻都忍不住飆淚，因為會想起女兒白曉燕的悲劇。

白冰冰日前剛結束「新加坡佳樂之夜金曲演唱會」，百名鐵粉購買最貴的票從台灣飛到新加坡力挺，這份支持讓她感動不已。昨她和舞蹈家好友曹金鈴與粉絲們到印尼民丹島旅行，無奈原本享受著愉快時光，卻聽聞自己遭誤會的傳聞，心情難免受到影響。

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