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娛樂 最新消息

「暮光女」克莉絲汀結婚了 6年女女戀修成正果

克莉絲汀史都華情史豐富，如今修成正果，受到大家祝福。（路透）克莉絲汀史都華情史豐富，如今修成正果，受到大家祝福。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國女星克莉絲汀史都華因演出電影《暮光之城》走紅，昨傳出她與情牽6年的編劇女友迪倫邁耶爾修成正果，在洛杉磯家中完婚，受到親友的祝福。

根據《TMZ》報導，35歲的克莉絲汀與迪倫在本月完成結婚登記，並於上週日在洛杉磯的家中舉行結婚典禮，兩人在親朋好友的見證下，當眾相擁成為伴侶。

迪倫邁耶爾（左）、克莉絲汀史都時常在街頭被直擊。（達志影像）迪倫邁耶爾（左）、克莉絲汀史都時常在街頭被直擊。（達志影像）

報導指出，兩人在2013年於電影片場相識，直到2019年克莉絲汀與史黛拉麥斯威爾分手後才正式交往。她們在2021年訂婚，且是迪倫向克莉絲汀求的婚。

克莉絲汀最著名的一段戀情，莫過於與《暮光之城》男主角羅勃派汀森假戲真做，不過克莉絲汀在2012年被拍到與《公主與狩獵者》的導演魯伯特山德斯熱吻，她當時還發聲明道歉，引發軒然大波。

迪倫邁耶爾（左）和克莉絲汀史都華一起出席2022年奧斯卡典禮，公開放閃玩親親。（美聯社）迪倫邁耶爾（左）和克莉絲汀史都華一起出席2022年奧斯卡典禮，公開放閃玩親親。（美聯社）

隔年「暮光CP」正式破局，結束4年戀情，而羅勃派汀森去年升格當爸，與超模蘇琪沃特豪斯育有一個孩子，而克莉絲汀「女女戀」開花結果，各自找到歸屬是好事一樁。

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