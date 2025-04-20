山下智久深夜突現蹤台北 揪周董大方陪民眾自拍

山下智久（左）、周杰倫再次於台北合體。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久去年12月參加周杰倫大巨蛋演唱會後，前天晚間又被直擊現身台北街頭，兩人曬出用餐的照片，山下智久更在IG表示：「這是一個開心的夜晚！真的謝謝大哥們！」

山下智久（前排右）轉發周杰倫的貼文，感謝大哥們。（翻攝自IG）

周杰倫、山下智久有著好交情，繼去年耶誕節在日本見面後，這次三度合體在台北街頭被民眾發現。身為東道主的周杰倫帶著山下智久在台北趴趴走，兩人紛紛在IG曬出合影，周杰倫寫著「歡迎」、「騎車逛起來」以及「繼續夜遊」，雖然寫著是「騎車」，不過據目擊網友透露，他們騎的是滑板車，且出沒在永康街商圈，成為路人爭睹的焦點。

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他們一行4個人到大安區潮州街的知名咖啡廳消費，雖然一下子就被認出來，不過不少民眾還是選擇不打擾他們的私人行程，一直到品嚐完咖啡、走出店外，才有民眾鼓起勇氣要合照，山下智久、周杰倫大方與民眾玩自拍，讓民眾直呼不敢相信，也好奇兩人接下來會有什麼樣的合作。

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