畢書盡大秀冰塊肌 揪陳美鳳嗨唱APT.

畢書盡登上北流開唱，親向歌迷訴說近來沉澱的心情。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Bii」畢書盡昨晚登上北流舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，寵粉的他露出苦練的胸腹肌及人魚線，好身材大方露，更邀請到「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳當嘉賓，驚喜合作紅遍全球的夯曲《APT.》，還有經典的台語歌曲《繁華攏是夢》。

開場Bii清唱《不苦》，隨後化身「冰雪精靈王子」帥氣出場，緊接演唱《轉身之後》、《逆時光的浪》，見到歌迷熱情力挺，忍不住感動直呼：「好想哭！」

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Bii向歌迷訴心聲，「這幾年，我有一些沉殿，也有一些重新開始的過程，所以對我來說，今晚不只是演唱會，也是我對音樂的熱情，我和你們之間的連結都有了新的開始，像是經歷了一場重生。」更高喊：「非常謝謝你們一直在，我會一直在。」

畢書盡寵粉脫了，露出苦練的好身材。（索尼提供）

Bii相隔7年舉辦大型演唱會，唱到《我比從前想你了》換上敞開的背心秀肌肉，引爆滿場歌迷的尖叫，他的正妹老婆也到場力挺。

昨晚Bii驚喜唱跳《APT.》，沒想到陳美鳳就從後方升降台緩緩升起，加入唱跳的行列，讓全場歡聲雷動。

陳美鳳（左）昨晚擔任畢書盡演唱會嘉賓，第一次挑戰唱跳英文歌直呼緊張。（記者胡舜翔攝）

Bii笑問歌迷：「大家有驚喜到嗎？我給大家8個字提示猜嘉賓，有人猜對嗎？『全方位藝人大美女』美鳳姐。」陳美鳳則表示，很開心能來到畢書盡的演唱會，「我台灣國語竟然還第一次挑戰了英文歌，真的很緊張啊！」

陳美鳳之前腳踝受傷，仍在復原的她擔心自已的表現會不夠好，彩排時依舊謹慎地反覆確認，讓人感受到她的敬業態度。

陳美鳳挑戰英文唱跳，Bii也首次挑戰台語抒情歌，與陳美鳳合唱《繁華攏是夢》，Bii以空耳法一個字一個字用韓語標注練習，直說：「台語和韓文發音有相通的地方，我練好後，家人有幫忙驗證過關。」

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