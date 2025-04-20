晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

畢書盡大秀冰塊肌 揪陳美鳳嗨唱APT.

畢書盡登上北流開唱，親向歌迷訴說近來沉澱的心情。（記者胡舜翔攝）畢書盡登上北流開唱，親向歌迷訴說近來沉澱的心情。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Bii」畢書盡昨晚登上北流舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，寵粉的他露出苦練的胸腹肌及人魚線，好身材大方露，更邀請到「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳當嘉賓，驚喜合作紅遍全球的夯曲《APT.》，還有經典的台語歌曲《繁華攏是夢》。

開場Bii清唱《不苦》，隨後化身「冰雪精靈王子」帥氣出場，緊接演唱《轉身之後》、《逆時光的浪》，見到歌迷熱情力挺，忍不住感動直呼：「好想哭！」

Bii向歌迷訴心聲，「這幾年，我有一些沉殿，也有一些重新開始的過程，所以對我來說，今晚不只是演唱會，也是我對音樂的熱情，我和你們之間的連結都有了新的開始，像是經歷了一場重生。」更高喊：「非常謝謝你們一直在，我會一直在。」

畢書盡寵粉脫了，露出苦練的好身材。（索尼提供）畢書盡寵粉脫了，露出苦練的好身材。（索尼提供）

Bii相隔7年舉辦大型演唱會，唱到《我比從前想你了》換上敞開的背心秀肌肉，引爆滿場歌迷的尖叫，他的正妹老婆也到場力挺。

昨晚Bii驚喜唱跳《APT.》，沒想到陳美鳳就從後方升降台緩緩升起，加入唱跳的行列，讓全場歡聲雷動。

陳美鳳（左）昨晚擔任畢書盡演唱會嘉賓，第一次挑戰唱跳英文歌直呼緊張。（記者胡舜翔攝）陳美鳳（左）昨晚擔任畢書盡演唱會嘉賓，第一次挑戰唱跳英文歌直呼緊張。（記者胡舜翔攝）

Bii笑問歌迷：「大家有驚喜到嗎？我給大家8個字提示猜嘉賓，有人猜對嗎？『全方位藝人大美女』美鳳姐。」陳美鳳則表示，很開心能來到畢書盡的演唱會，「我台灣國語竟然還第一次挑戰了英文歌，真的很緊張啊！」

陳美鳳之前腳踝受傷，仍在復原的她擔心自已的表現會不夠好，彩排時依舊謹慎地反覆確認，讓人感受到她的敬業態度。

陳美鳳挑戰英文唱跳，Bii也首次挑戰台語抒情歌，與陳美鳳合唱《繁華攏是夢》，Bii以空耳法一個字一個字用韓語標注練習，直說：「台語和韓文發音有相通的地方，我練好後，家人有幫忙驗證過關。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中