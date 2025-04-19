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娛樂 最新消息

《貼星萌寵》余杰恩親下廚、嚐狗食 嘆「挑食公主」不愛和牛

因小型犬運動量不大，余杰恩每2天帶Uni外出散步一次。（記者王文麟攝）因小型犬運動量不大，余杰恩每2天帶Uni外出散步一次。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

余杰恩從10歲就開始養貴賓狗，第一隻是相伴13年才因病過世的紅貴賓「Coffee」，第二隻是目前5歲的黑貴賓「Uni（日文：海膽）」，兩隻愛犬的名字不離食物，就連飲食偏好也是一等一的「挑食公主」，讓他不得不「神農嚐百草」為牠們親自試吃飼料、零食，把關食物品質。

余杰恩和已過世的紅貴賓Coffee感情很好，至今仍十分想念。（余杰恩提供）余杰恩和已過世的紅貴賓Coffee感情很好，至今仍十分想念。（余杰恩提供）

先為Uni示範第一口 晉級「寵物美食」達人

採訪當天，余杰恩的公司宣傳特別準備了一包「狗見狗愛」的雞肉乾零食打算「進貢」，沒想到Uni連看都不看一眼，讓人不免詫異，余杰恩苦笑表示：「牠很挑食，食量又小，之前我生日買了和牛，煎一小塊給牠，牠聞了一下轉頭就走。」還說狗狗現在體重快5公斤，他常百思不得其解「到底怎麼胖的」。

為了愛犬的挑食毛病，他受訪當下自己先試吃了雞肉乾，直呼：「滿好吃的耶！」一旁的Uni看了竟然興致大發也跟著吃一口，余杰恩笑說：「每次都要我先吃一口，騙牠覺得這是人吃的食物，牠才願意吃。」為此，他甚至能分辨貓和狗的乾飼料差異，他吃出心得道：「就算是貓的處方飼料，我吃起來都覺得比狗飼料還鹹。」

細問Uni的飲食相當精緻，余杰恩會親自為牠烘雞肉乾，還強調「一定要烤到像餅乾一樣脆，牠才願意吃」，還說Uni愛吃水煮花椰菜、南瓜和地瓜，之前牠胃不好，還準備了狗用牛奶「養胃」，甚至會吃魚油、酵素保養身體。

Uni的黑色卷毛修剪得很有型。（記者王文麟攝）Uni的黑色卷毛修剪得很有型。（記者王文麟攝）

把狗狗當親妹愛護 余杰恩難忘Coffee

余杰恩是獨生子，因此把狗狗視為自己妹妹般對待。談起養狗的契機，竟然是因為養豬所致。余杰恩透露，7歲時養了一隻麝香豬，從2公斤養到6公斤，卻因為豬蹄走在磁磚上的聲音太大，爸爸覺得會打擾他念書，就把豬送走，改成養狗，也開啟了他和貴賓狗的不解之緣。

余杰恩回憶，第一隻狗狗Coffee的警戒心很強，當時住在桃園鄉下獨棟透天厝舊家，Coffee會用叫聲鎮住蛇，「有次我半夜聽到牠在叫，睡眼惺忪過去看到一條線，原本要抓，但Coffee繼續大叫，我才發現是青竹絲，趕緊叫爸爸來。」話鋒一轉，余杰恩說道，「現在搬家，Uni就沒有這技能。」聽似遺憾但語氣中仍是滿滿的寵溺之情。

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