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娛樂 最新消息

嗨爆！LUCY唱到小提琴裂開 撂台語「爽啦」逗樂歌迷

崔庠燁（左）賣力飆唱，辛禮讚似乎太過用力，表演到一半發現小提琴裂開。（記者王文麟攝）崔庠燁（左）賣力飆唱，辛禮讚似乎太過用力，表演到一半發現小提琴裂開。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團LUCY暌違一年來台開唱，昨吸引超過千名粉絲朝聖，成員申光一因為當兵，這次「四缺一」來會台粉，3位成員依然火力全開，辛禮讚賣力到小提琴突然壞掉，可見他有多用心在演奏。

趙元祥彈貝斯的模樣架勢十足。（記者王文麟攝）趙元祥彈貝斯的模樣架勢十足。（記者王文麟攝）

LUCY中文進步不少，崔庠燁指著辛禮讚、趙元祥說「你是帥」，接著告白台下粉絲「你們是漂亮，我的朋友」，還秀了幾句台語「爽啦」、「呼搭啦」，笑翻台下粉絲。他們分享，每次來到台灣都感受到周圍的人很照顧他們，像是這次他們在路上看到芒果冰，沒想到台方工作人員直接連同韓方工作人員的份都點了，11份芒果冰讓他們感受到人情味。

二度在新莊Zepp New Taipei演出，崔庠燁覺得粉絲比一年前來台時還要更加熱情，希望能夠唱更多的歌曲給大家欣賞。

昨天他們演出《Run Away》、《Snooze》、《PLAY》等20首歌曲，讓粉絲聽得如癡如醉，而歌迷也準備了「玻璃紙應援」，把現場變成一片彩虹海，趙元祥大讚實在非常漂亮、厲害，還跑到後台拿手機，把這一個瞬間留作紀念，強調會傳上網與粉絲分享。

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