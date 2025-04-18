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娛樂 最新消息

金秀賢求償橫豎傳未繳訴訟費 公司要告造謠者

金秀賢聲譽受損，公司將對造謠網友提告。（Netflix提供）金秀賢聲譽受損，公司將對造謠網友提告。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢3月捲入金賽綸感情風波，公司向女方家屬、YT「橫豎研究所」以損毀名譽為由，要求120億韓幣（約台幣2.7億元）的損害賠償，卻有韓媒指出金秀賢方未繳納3800萬韓幣（約台幣87萬元）訴訟相關費用，導致案件遲遲未能審理。

據報導，若在期限內未完成繳納訴訟費，法院可裁定訴狀被駁回，加上金秀賢公司16日還向法院申請延長期限，公司率先駁斥報導毫無根據，早已全數繳清，「至於延長期限申請是依法院命令，要求原告得明確寫出被告地址」，透露自稱是金賽綸「姨母」的本人連姓名、地址都難以確認，為進行補正才提出。

另有韓媒指出，金秀賢目前超過20個廣告遭撤，總違約金恐高達220億韓幣（約台幣5億元），還傳出公司目前財務艱困，已中止清潔公司的服務合約，但該說法未經證實。

此外，金秀賢公司近日宣布，將對亂傳流言的全球網友提告，竭盡全力維護藝人的權利和名譽。

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