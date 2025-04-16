陶喆翻唱千言萬語 新歌再度舊中求新

陶喆新歌《千言萬語》改編鄧麗君原唱經典老歌 。

（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「華語R＆B教父」陶喆暌違12年推出第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》，他坦言：「在音樂產業待了超過25年，不免讓人開始思考，自己在當今這個市場中是否還有一席之地。」對於這個被年輕、潮流與流行文化推動的產業，他經常反思：「尋找自我存在的意義、保持新鮮感與被認可，成了我們不斷追求的目標。」

陶喆在MV中化身仲裁角色，男男女女爭相對他吐苦水。（偉大文化提供）

專輯中15首作品出自於陶喆如今對於人生、愛的感悟，今日推出最新主打《千言萬語》MV，這回他將鄧麗君原唱的經典老歌改編：「每一次決定是否要翻唱一首歌，我心裡的目標都是：我能不能為這首歌帶來新的生命、新的面貌。其實現在大家聽到的這個版本是我這半年才完成的。」

請繼續往下閱讀...

鄧麗君的歌曲兩度遭陶喆翻唱。（公視提供）

至於翻唱經典最難的地方？陶喆直言：「我們太熟悉那些旋律和情緒了。要怎麼加入新的元素，是需要巧思和實驗的。」當初他一直卡關、差一點就放棄，「寫一段新的旋律，是希望能帶聽眾走向更高潮、更釋放的情感。但同時又得顧慮原作的線條和精神，不能過度扭曲或破壞。」

他打造出全新曲風，帶一點新靈魂樂的色彩，交給樂迷們好好感受：「舊中求新的嘗試，出現在我處理《月亮代表誰的心》、《望春風》，甚至《Susan說》的時候。至於我有沒有做到，就交給你們來評斷了！」

MV則邀來李伯恩操刀，上演「愛情激辯擂台戰」，男女雙方爭搶發言，陶喆則飾演仲裁的會議主席；MV中情侶互相抱怨對方的生活習慣，是否有過類似經驗？他偷偷爆料，自己的確非常在意愛車、也會抗拒穿情侶裝，但是底線已開始鬆動，現在若在他的愛車上喝水，反應不會那麼大了，「過年跟聖誕節也可以和全家穿一樣款式的親子裝啦！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法