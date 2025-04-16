聶雲 蔡昌憲挑戰三個傻瓜 準備角色兩樣情

蔡昌憲（左起）、竺定誼、楊奇煜、聶雲和陳大天合作音樂劇《三個傻瓜》，戲裡又唱又跳，大霈首度登台當闖關。 （果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕聶雲、蔡昌憲等人合作的音樂劇《三個傻瓜》該劇改編自印度同名電影，確定接演這齣戲後，聶雲選擇不看電影版本，「因為我怕看太多了，會想要模仿而被影響，但我們不是重拍，是全新的舞台劇呈現。」蔡昌憲卻不一樣，他特別去看電影，被感動到淚流滿面。

大霈首度演出音樂劇《三個傻瓜》當闖關。 （果陀劇場提供）

蔡昌憲在劇中又唱又跳，對他而言是很大的挑戰，因他從小到大什麼運動都會碰，唯獨舞蹈沒有特別接觸，因此舞感比較差，但他慶幸角色是個「不太會跳舞的人」，讓他可以做自己。

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此外，「大霈」李霈瑜是演員也是樂團「瘦瘦英雄」主唱，首次挑戰音樂劇，排練近兩個月，日前進錄音室配唱主題曲，先給自己打55分，她提到演出音樂劇是「演藝生涯開外掛」，指出錄音過程有碰到無法駕馭的高音，在老師鼓勵和調教後，居然突破了原本歌唱的坎，直呼：「感覺在闖關！」

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