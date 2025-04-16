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娛樂 最新消息

奧莉維亞疤痕上身拍親密戲 感官衝擊豁出去

亞曼達皮特（左起）、喬漢姆、奧莉維亞曼恩日前一同出席影集《掩耳盜鄰》紐約首映會。（Apple TV+提供）亞曼達皮特（左起）、喬漢姆、奧莉維亞曼恩日前一同出席影集《掩耳盜鄰》紐約首映會。（Apple TV+提供）

記者許世穎／台北－紐約連線專訪

影集《掩耳盜鄰》於Apple TV+全球上線後立刻登上排行冠軍，奧莉維亞曼恩於乳癌手術後首度演出，直說雖然有同劇演員們的支持相當感動，儘管仍需克服不少身體與心理挑戰，尤其拍攝和喬漢姆的親密戲讓她直呼緊張。

奧莉維亞表示，因為身上仍有不少手術後的疤痕，有些甚至穿著衣服也能看到，「在親密指導的協助和大量的內心掙扎後，我成功完成演出，雖然感到不安，但每拍一次，我就感覺好一點。」她說明白這些親密戲對角色的情感推進非常重要，「因為角色唯一的連結就是透過『性』，我很希望這點被展現出來，要它們帶有感官衝擊、強烈情感，因此我毫不保留。」

曾演出《2012》、《再見鍾情》等片的亞曼達皮特在劇中飾演喬漢姆前妻，首度和奧莉維亞合作的她，直說非常敬佩奧莉維亞公開罹癌後展現出的勇氣，「她在自己經歷這一切、試著適應變化的同時願意站出來，利用這個過程去幫助其他人。」更大讚奧莉維亞的內心世界非常豐富，「她充滿對生命的熱情，總是想在演出當下給予自己的一切，非常真誠。」

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