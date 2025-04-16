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娛樂 最新消息

《人物專訪》婁峻碩銀幕首作笑喊菜 一句電爆你意外爆紅

婁峻碩回頭看自己演出《器子》，覺得仍有很多進步空間。（記者王文麟攝）婁峻碩回頭看自己演出《器子》，覺得仍有很多進步空間。（記者王文麟攝）

記者許世穎／專訪

婁峻碩雖然已累積不少演出經驗，但談起在台片《器子》的表現，仍謙虛表示自己「很菜」。該片其實是他首度參演的電影，拍攝過程受疫情影響多次停拍，如今終於與觀眾見面，他自嘲當年拍攝時經驗尚淺：「如今再看，會覺得有些地方還可以更自然、更精準地詮釋。」

《器子》集合張孝全、李沐、薛仕凌等實力派演員一同演出，片中婁峻碩一句「再吵我就電爆你」台詞，每次放映幾乎都能逗笑觀眾。婁峻碩坦言原本沒料到迴響這麼大，「角色是高中生，講這種話很正常，但觀眾的反應也替這部沉重的作品增添了一點娛樂感。」對於意外製造笑點，婁峻碩直言：「雖然有點不和諧，但還算合理吧！」

片中與李沐談階級戀 坦言學生時期有類似經歷

《器子》甫上映便拿下新片票房冠軍，對婁峻碩來說，這部片不只是他的大銀幕起點，也是他首度主演的大型動作片。他回憶當初拍攝時充滿壓力，也感受到角色背後的複雜情感，他飾演傭人的小孩，和來自富裕家庭的李沐有段階級懸殊的情愫。

婁峻碩坦言學生時期也曾經歷過類似的關係，「你會覺得自己不夠好、不夠有能力，這種不安，大概只有學生時期最強烈。長大後學著放下，重點是彼此能不能好好走下去。」

婁峻碩（左）和李沐在《器子》是青梅竹馬。（華映提供）婁峻碩（左）和李沐在《器子》是青梅竹馬。（華映提供）

雖然起步於音樂圈，婁峻碩始終對表演懷抱熱情；他笑說，大學時曾想念戲劇系，卻在面試中「表現超爛」，從此沒再碰表演，直到後來出道累積經驗，再次嘗試演出，「每次試鏡還是會緊張，但我很珍惜每一次機會，就算戲分不多，也會努力把它演好。」

旁觀張孝全與薛仕凌排戲 偷師教科書級演技

在片場與「戲精」張孝全、薛仕凌同場演出，更讓婁峻碩如沐春風，「孝全哥真的很厲害，我從《盛夏光年》就開始喜歡他，這次能和他合作一場打戲，真的很幸運。」婁峻碩說，僅僅在一旁看他們排戲、討論，自己就像在上課。

31歲的婁峻碩笑稱自己直到前兩年還在演高中生，未來想挑戰殺人犯、律師等角色，「我曾認真想過要去念法學院，因為覺得律師超帥。」也很崇拜梁朝偉那種「眼神就能說故事」的演技，至於有沒有信心挑戰張孝全這樣的演技深度？他靦腆一笑：「我還很菜啦！」語氣誠懇卻不失企圖。《器子》全台上映中。

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