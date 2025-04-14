媽咪女星斜槓YouTuber 親子居家樂分享

趙小僑（左起）的YT影片可說是劉亮佐、女兒「典典寶寶」和兒子劉子銓的家庭溫馨時光大全。（翻攝自臉書）

記者蕭方綺、李紹綾／專題報導

女演員當了媽媽之後，難道只能接受演出媽媽角色？本報訪問了3位女演員，包括趙小僑、李佳穎和夏如芝，她們跨界YouTube頻道，用自媒體講述自己的故事，把私下的生活赤裸裸袒露在粉絲面前，無論是艱辛的備孕過程、平常興趣或是愛用品開箱等，與粉絲拉近距離之外，也創造演員價值的另一片天。

趙小僑（左）的影片記錄了2歲多女兒「典典寶寶」一舉一動，相當吸粉。（資料照，記者陳奕全攝）

趙小僑記錄備孕 素顏生活大公開

記者蕭方綺／專訪

趙小僑創建自己YouTube頻道「趙小僑女人說」的起心動念相當簡單，2018年時她剛結婚一年，很想要小孩，但拍戲熬夜、三餐不正常，加上哭戲情緒波動大，難以備孕。37歲的她焦慮想著：「女明星若懷孕就會消失螢光幕，若我現在離開，累積這麼久的演藝圈事業、粉絲還能回來嗎？」在老公劉亮佐建議下，開始以YouTuber取代拍戲，繼續活在粉絲面前。

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她說：「備孕過程很特別，人生就這麼一次，難道不值得記錄下來嗎？」因此她的影片除了求助醫生，還有到廟裡求子等，但不可能24小時都在備孕，她索性開始記錄生活，包括下廚、美妝、朋友聚會等全都拍下來。

網友愛看私生活 隨性模樣挺自在

觀察點閱數後，她意外發現網友愛看她的私生活，她指出：「因為我是藝人，大家已不想看我全妝現身，像是上節目的感覺，但我私下不管在做什麼都會有人看，可能是滿足偷窺感。」但「生活感」也讓她深深受挫，坦言之前特別拍分享保養、美妝的影片，反倒成了票房毒藥，檢討後發現可能是「before和after」差不了太多，沒有吸引力，因此她如今改為在梳妝台、廁所拍這類的影片，以沒有包裝過的隨性模樣現身。

典典寶寶入鏡 自然互動人氣高

她常會帶著快3歲的女兒「典典寶寶」入鏡，畢竟這頻道就是因她誕生，但某些網友卻酸言酸語稱她「賣女兒」，出道超過20年的她和劉亮佐對這類言論已能心平氣和看待，「我們會用正確且舒服的方法教導孩子。」

至於頻道收入，她坦言一個月固定上4支片，加上5到8支短影片，若要靠流量收益沒多少錢，但因為影片有業配、代言，進帳頗豐。

李佳穎第一支影片從爬桃山開始，她計劃未來要帶兒子一起體驗戶外運動。（翻攝自IG）

李佳穎逐夢清單全紀錄

記者蕭方綺／專訪

李佳穎成立YouTube頻道可說是無心插柳柳成蔭的代表，因她螢幕形象甜美可愛，私下卻是Outdoor派，愛登山、露營和運動，好友KID和YouTuber江佩諭都建議她拍影片呈現生活，沒想到她一投入後，從少女旅行一路拍到當人妻、備孕過程還有現在的人母生活。

拓展演藝路 開頻道練口條

除了朋友鼓勵，李佳穎也想開發主持機會，「我當時快40歲，要開拓演藝路，打算開頻道先練習講話。」沒想到拍著拍著還真的有節目找上門，讓她樂不可支。

細看她頻道內容，除了爬百岳、潛水、旅行之外，這2年還加入了懷孕過程以及新家開箱等較為居家的生活，如今有了兒子，她期許小孩長大後，能陪她重溫過去熱愛的戶外活動。

李佳穎的YT記錄懷孕、生子到現在育嬰的種種點滴。（翻攝自IG）

經營頻道沒撞牆期 粉絲群男女通吃

她經營頻道4年沒碰過撞牆期，「我都藉由頻道完成夢想清單！」她在YT方面不像經營臉書或IG一樣需要觸及率跟按讚數，相較起來，即便有些影片觀看數沒破萬也沒壓力，「因為這些全是我生活紀錄。」此外，她過往女粉絲居多，有了YT拓展戶外領域，反倒收穫許多男粉絲。至於營收，她指出曾有一年年收入一半以上都靠頻道而來，「因為以前業配只有臉書、IG合作，後來有了YT，增加一筆YT費用。」

只是經營頻道也很燒錢，除了找剪片師、2個插圖師、美術設計等，每週更新影片成本一年就要120萬，但她自豪說：「我的影片有自己風格！」

夏如芝在YT頻道呈現最真實的自己。（記者胡舜翔攝）（服裝提供／Marimekko）

夏如芝三人行生活點滴

記者李紹綾／專訪

夏如芝與老公張捷共同經營YouTube頻道「這個張捷J個芝芝」，記錄與女兒「芝麻」的家庭生活，她坦言初期看到點擊率很低，心裡受到極大挫折，有過放棄念頭，但她和老公堅持下來了。

夏如芝談到，2019年張捷邀她共同經營YouTube頻道，當時他們尚未結婚，她認為交往期間工作與感情最好不要扯在一起，直言：「我害怕未來分手了怎麼辦？」直到兩人步入家庭，有了女兒「芝麻」後，頻道開始以親子生活為主軸。她承認一開始很抗拒讓女兒出現在影片中，但在老公的勸說下，逐漸接受以影像記錄生活的方式，「現在回頭看，真的很感謝當時的堅持。」

在經營YouTube的過程中，夏如芝體會到創作的不易，影片剪接全由張捷包辦，「剛開始的點擊率低到破不了千，真的會很挫折，會有『我要繼續做嗎？是不是要放棄？』的想法出現」。」

夏如芝（右起）、張捷時常與女兒芝麻穿親子裝出遊。（翻攝自臉書）

天馬行空想點子 老公打槍

但夫妻倆都堅持下來，慢慢修正題材、累積粉絲，夏如芝感慨說：「現在回想，那段跌跌撞撞的日子，真的很值得。」她自招有時會冒出天馬行空的點子，但常被老公「打槍」，笑說：「我把自己搞得像節目企劃，但老公總提醒我要量力而為。」

芝麻童言童語 變成小網紅

芝麻因此成為「小網紅」，夏如芝爆料，女兒被路人認出時，總是好奇詢問：「我又不認識你，你怎麼知道我是芝麻？」童言童言讓她在旁笑開懷。

如今，「這個張捷J個芝芝」頻道已成為夫妻倆與粉絲互動的重要平台，也是一家人生活點滴的珍貴紀錄，夏如芝感慨說：「當YouTuber可以做自己，我自然到都是以素顏的狀態入鏡，能讓大家看到真實的我們，同時也能記錄生活，這就是最大的收獲。」

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