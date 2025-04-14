告五人超有愛 豪捐公益1200萬

告五人完成高雄演唱會，捐出唱酬與公司一起獻愛做公益。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人前晚在高雄世運主場館完成「宇宙超有趣」巡演，慶功時宣布，代表全體歌迷及贊助廠商捐出1200萬元做公益。

雲安、犬青、哲謙也將高雄場演唱會酬勞全數捐出，並表示這對他們來說是一個完美的結尾。公益捐款將幫助兒童身心教育及偏鄉醫療照護，前晚也邀請受贈單位之一，高雄六龜「尼布恩合唱團」觀賞演出。

請繼續往下閱讀...

告五人也捐贈家鄉宜蘭南澳鄉一台救護車，談到：「這是這幾年累積下來的一份感謝，很高興自己長大了，終於有一點能力透過音樂與行動，讓世界更美好。」

前晚告五人邀請出道時間相近的老王樂隊、美秀集團、甜約翰同台合唱，犬青透露邀約時3團都一口答應，超挺的，雲安笑說：「彩排時很像高中的成發會。」並說：「以前就喜歡他們的作品，也翻唱他們的歌，現在大家各自飛到喜歡的地方。」

原本雲安整場都在忍淚，但唱到最後一首《披星戴月的想你》，天空突然下起大雨，他也終於在雨水中釋放情緒爆哭，感性說：「像是老天爺的安排、那不是負擔，是浪漫，很感動！」

忙完巡演，告五人又要開始忙新專輯，力拚今夏推出，目前進度已完成95%，未來希望再回歸校園和live house表演。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法