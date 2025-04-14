晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人超有愛 豪捐公益1200萬

告五人超有愛 豪捐公益1200萬告五人完成高雄演唱會，捐出唱酬與公司一起獻愛做公益。
（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人前晚在高雄世運主場館完成「宇宙超有趣」巡演，慶功時宣布，代表全體歌迷及贊助廠商捐出1200萬元做公益。

雲安、犬青、哲謙也將高雄場演唱會酬勞全數捐出，並表示這對他們來說是一個完美的結尾。公益捐款將幫助兒童身心教育及偏鄉醫療照護，前晚也邀請受贈單位之一，高雄六龜「尼布恩合唱團」觀賞演出。

告五人也捐贈家鄉宜蘭南澳鄉一台救護車，談到：「這是這幾年累積下來的一份感謝，很高興自己長大了，終於有一點能力透過音樂與行動，讓世界更美好。」

前晚告五人邀請出道時間相近的老王樂隊、美秀集團、甜約翰同台合唱，犬青透露邀約時3團都一口答應，超挺的，雲安笑說：「彩排時很像高中的成發會。」並說：「以前就喜歡他們的作品，也翻唱他們的歌，現在大家各自飛到喜歡的地方。」

原本雲安整場都在忍淚，但唱到最後一首《披星戴月的想你》，天空突然下起大雨，他也終於在雨水中釋放情緒爆哭，感性說：「像是老天爺的安排、那不是負擔，是浪漫，很感動！」

忙完巡演，告五人又要開始忙新專輯，力拚今夏推出，目前進度已完成95%，未來希望再回歸校園和live house表演。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中