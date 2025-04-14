陳玉勳憶拍《熱帶魚》被文英追打 瑞瑪席丹《親密之海》男女通吃

陳玉勳分享拍攝「巨蛇娘娘」橋段的幕後故事，稱文英氣到追著他跑。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕國片《熱帶魚》適逢上映30週年，昨在金馬奇幻影展放映，恰好今年是蛇年，文英化身「巨蛇娘娘」的畫面在網上瘋傳，導演陳玉勳笑說文英天不怕地不怕，就是怕蛇，嚇到狂打他罵「死囝仔」。如今文英已過世，他遺憾的說：「好想有人罵我死囝仔。」

陳玉勳笑說，當時並不是故意整文英，因為沒人知道文英怕蛇，當造型師在文英頭上綁塑膠蛇時，偏偏文英近視深沒看清楚，等到發現滿頭是蛇時，嚇到在梳化間慘叫，臉色鐵青，甚至跑去吐了。

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文英過世已經16年，陳玉勳很想念她，感覺文英還活著，有時候還會雙手合十求文英保佑，隔天就真的很順利。

瑞瑪席丹（左起）、于子育、蔡亘晏演出《親密之海》都有突破性的演出。（記者王文麟攝）

台劇《親密之海：第1-2集》同樣在昨天放映，于子育、蔡亘晏及瑞瑪席丹出席受訪，3人在劇中都是李銘順的紅粉知己，于子育、瑞瑪席丹與李銘順都有親密戲，讓李銘順的粉絲蔡亘晏好羨慕。

「媽媽專業戶」于子育這次豁出去脫了，讓她緊張到失眠，所幸親密指導教她「想成是雙人舞蹈」，才使她逐漸放下心防。瑞瑪席丹全裸尺度更大，與外國人、女演員及李銘順都有親密戲，她表示，剛開始與李銘順都很尷尬，不過一開拍就立刻進入狀況，怎麼親都不是問題。

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