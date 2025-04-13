Tiffany變身迪土尼公主 登台跪了 狂送愛心

Tiffany宛如迪士尼公主，簡直美翻天。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團少女時代的成員Tiffany（蒂芬妮）昨晚在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，她穿上淡紫色蓬蓬裙，宛如迪士尼公主般獻唱《Light Up the Sky》，讓全場台灣SONE（粉絲名）陷入瘋狂。

Tiffany暌違5年來台辦見面會，分享上次來台留下很強烈的記憶，因此一直很期待這天的到來，來到台北好像在作夢。她連唱好幾首歌曲，包括「少女時代」的歌曲《PARTY》、《FOREVER 1》掀起全場最高潮，粉色彩帶噴出的瞬間，令人十分感動。

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Tiffany不斷對台下粉絲比出愛心，超級寵粉。（記者王文麟攝）

超級寵粉的Tiffany與粉絲一起玩各種遊戲，包括拳擊手套夾珍珠，甚至玩到甘願跪在地上，難以想像這是天團偶像。上台的4位幸運粉絲有一位說：「活到今天就夠了！」另一位女粉絲則大讚姐姐很香。其中一位女學生稱這學期不及格、甚至延畢都無所謂，嚇得Tiffany急得阻止：「想想爸媽啊！」

最後台粉秀出排字應援「不愧是Tiffany」，讓Tiffany十分感動，她稱粉絲比她更努力、更艱辛，才能奔跑到現在的位子，「未來我會繼續努力，希望大家跟我一起。」

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