《猜猜我是誰解謎》李敏鎬兩段星戀情 短命戀朴敏英5個月 甜戀秀智3年

李敏鎬認愛秀智（小圖），明星情侶在當年造成轟動。（資料照）

記者廖俐惠／專題報導

李敏鎬是韓國演藝圈的鑽石單身漢，37歲仍未婚，攤開他的情史，曾經認愛「國民初戀」秀智掀起轟動，近年還被爆出與小9歲的MOMOLAND前成員妍雨熱戀，但雙方否認戀情，稱只是好朋友。

李敏鎬（左）與朴敏英曾有一段情，遺憾最後見光死。（資料照）

李敏鎬個性低調，也鮮少上綜藝節目玩遊戲、聊是非，然而他的感情世界卻一直都是各界關注的焦點。2011年他與合作韓劇《城市獵人》的朴敏英假戲真做，不過兩人的戀情卻見光死，傳出因為認愛後，兩人對外界的關注感到很有壓力，加上工作太忙，因此從戀人退回同事的關係，僅維持5個月就結束了。

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至於他最著名的一段戀情，莫過於與女神秀智近3年的戀情，兩人在2015年3月被韓媒「Dispatch」爆出在首爾、倫敦約會，十分甜蜜，消息曝光後，經紀公司火速認愛，不少人也都給予祝福。只可惜好景不常，這對明星情侶的戀情在2017年畫下句點。

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