張家輝出席《贖夢》首映 歌神送花獻聲應援

張家輝（左）、劉俊謙互抱彼此角色肖像枕頭亮相電影《贖夢》首映會，盼票房高枕無憂。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕港星張家輝、劉俊謙前晚出席電影《贖夢》首映會，恰巧張學友在台北小巨蛋開唱，張學友特別託人獻花，並錄語音送上祝福，還不忘嗆張家輝的國語不夠好，笑翻眾人。

張家輝暌違10年訪台，前天與劉俊謙一同出席首映會，現場除了送上枕頭之外，還為張家輝送上花束，張家輝一下就猜到是張學友送的花。張學友因演唱會無法為張家輝站台，不過透過錄音檔獻聲應援「不能說的弟弟」張家輝，祝賀電影叫好叫座。

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張學友還稱讚張家輝是香港的驚悚片名導希區考克，不過話鋒一轉，張學友調侃說：「因為張家輝的國語應該是聽不懂我在說什麼，大家可以翻譯一下。」讓張家輝忍不住也笑出來，感謝張學友的「聲援」，表示會去看張學友的演唱會，也希望他回香港支持《贖夢》。

彭于晏同樣獻聲力挺，並送上台灣小吃，包括珍奶、鳳梨酥、豆花等等，強調會包場支持，大讚「家輝哥猴塞雷」，劉俊謙笑說，從這一桌食物中嗅到了「男神的味道」。

張家輝則趁機打趣彭于晏最近被拍到與女伴出遊，「恭喜他啦！看到網上一些照片，原來他不是同性戀，原來也有女朋友，我替他高興。」

被問起票房公約，劉俊謙撂話：「那如果破5千萬的話，我跟家輝哥就搞點事情給大家吧！」令人相當期待。電影《贖夢》 現正熱映中。

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