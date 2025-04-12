蔡明亮拍《行者》李康生慢走12年 拍到不在為止

導演蔡明亮表示《行者》系列會一直拍到他或李康生其中一人不在為止。

（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕國際名導蔡明亮的電影《行者》系列10部作品終於將首度在台進行「行者十步」馬拉松放映，被問到會不會擔心觀眾睡著，蔡明亮笑說如果有人睡著應該不會叫醒他，「我會讓他好好睡，我也害怕自己會睡著，因為我要看10遍耶，而且每個鏡頭我都很熟悉！」

導演蔡明亮（右）近日都帶著亞儂弘尚希一同前往校園賣票，昨兩人一同出席記者會。（記者陳奕全攝）

蔡明亮近年常親自到校園賣票，他坦言因為年紀越來越大，更容易感到累，但強調︰「其實我是開心的！」他說現在去校園賣票確實比較難賣，「比我在路上賣票還難，以前可能一班大概會有30個學生買，現在可能我講完，一個都沒有，最後只有老師願意買。」但他不氣餒，更說：「我想這就是時代要面對的，慢慢來吧！」

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《行者》系列捕捉李康生慢走，一拍就是12年，10部片有長片也有短片，蔡明亮說很多人都問他會拍到何時，他說：「會拍到我和小康其中一人不在為止，我會一路拍下去，還有力氣就會繼續拍」。更說李康生雖然近年都在接拍不同導演作品，但拍攝《行者》系列是他一直在做的，已經成了習慣。

先前蔡明亮曾有恐慌症，直說身體狀況好多了，「現在就是心情保持平靜，以前賣很少可能會焦慮，現在覺得是什麼就什麼。」尤其年紀漸長，他說悟出「吃簡單一點、不要吃太飽、不要跌倒」三件事，「我不知道自己能活多久，我自己無法控制，但我希望我活著的時候要過得好。」

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