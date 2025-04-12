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張天霖閃辭便當店CEO 發文切割毫無關係

張天霖（左）才剛與洪小鈴成為新手爸媽，前晚突宣布退出連鎖便當店經營。（翻攝自臉書）張天霖（左）才剛與洪小鈴成為新手爸媽，前晚突宣布退出連鎖便當店經營。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕張天霖月初喜曝老婆洪小鈴產女，夫妻倆沉浸在新手爸媽的喜悅之中，他前晚突然在社群聲明，宣布卸下健康餐盒事業董事長一職，令粉絲感到錯愕。據悉，他並未和股東鬧翻，而是當爸爸後實在分身乏術，決定退出經營。

張天霖與2位朋友合資經營便當店，他為了餐飲事業盡心盡力，第一間店面開業時，親自在現場監督、販售、外送，也因生意相當好，目前已有三間分店，他前晚以「本人張駿平（張天霖）！因自身因素未再參與『蔡天吉餐飲股份有限公司』之經營，並已卸下董事長一職，之後的一切與本人張駿平（張天霖）毫無關係！」宣布退出經營團隊，並將先前於社群分享的店內工作照、相關宣傳貼文都刪除。

經紀人回應：「這是天霖哥的部分投資，近期天霖哥專注於家庭與小孩和個人規劃，目前已經退出團隊的經營運作。」外界猜測是否為股東們的理念不合？屈中恆的老婆Vicky有投資分店，她透露：「大家也沒鬧翻，還是好朋友。」

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