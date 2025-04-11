吳青峰茶園開唱有興趣 盼蘇打綠巡演唱進雄蛋

吳青峰接下茶飲代言，出席活動看來心情大好。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王吳青峰昨天出席活動，他近來都在跟蘇打綠跑巡演，接下來要到倫敦、柏林及東京開唱，至於歌迷期待的高雄巨蛋是否有好消息，吳青峰回應：「不能錯過，一定要爭取到，希望可以在自己的家鄉劃下句點。」預告蘇打綠「二十年一刻」巡演將在今年落幕。

吳青峰代言茶品，透露家裡有親戚在種茶，小時候家裡有開過茶行，覺得特別有緣份。

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對於新代言上門，吳青峰受訪分享，「心情真的很開心啊，因為平常就在喝茶，身邊的工作人員都很愛喝。」不忘敬業補充：「讓我的歌聲愈來愈好，就跟茶粉一樣細膩。」

被問到蘇打綠團員馨儀的離婚消息，吳青峰幽默表示：「我覺得最近要送一箱茶去她家，現在可以把馨儀放在茶園了。」打趣要讓過去桃花很旺，有「人間獵豹」稱號的馨儀，恢單之後開始啃食茶葉。

吳青峰也招認，這兩年對於大型演唱會比較倦怠，對於台北大巨蛋開唱依舊不感興趣，他被力拱可以考慮在台灣的茶園舉辦小型巡演，他笑說：「六個口味可以找六個茶園，尤其政大貓空是一定要的吧。」感覺頗有意義。

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