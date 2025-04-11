修杰楷斜槓YTR 好廚藝電慘陳柏霖

修杰楷（左）邀請陳柏霖當首集YT節目來賓。（修TIME提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷近年斜槓當戲劇製作人，近來進攻YT市場，推出網路節目《修TIME》，首集邀請陳柏霖PK廚藝，陳柏霖準備的料理竟是自己從未做過的菜色，大膽操作讓修杰楷震驚，直呼：「你拿我的節目做實驗啊！」

修杰楷對於自己的廚藝信心滿滿，唯一擔心的地方是要邊做菜邊講話，令他非常不習慣，正當修杰楷準備開始料理時，陳柏霖突然發起快問快答，殺得他措手不及，只要回答問題就會忘記做菜，開始做菜就腦袋當機般說不出話。

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修杰楷不吝嗇稱讚陳柏霖是自己心中男神排行榜前三名，帥氣程度甚至引起他些許忌妒，他打趣說陳柏霖長得帥、做飯又好吃，直言：「我真的不能接受！」兩人對料理都頗有研究，製作單位向兩位發起料理PK賽，目的是要獲得20位挑食者的青睞，得知挑食者是幼稚園的小朋友，兩人瞬間像是石化般愣在原地，開始檢視自己的料理。

修杰楷的料理榮獲好評大家紛紛想續碗，陳柏霖卻頻頻出狀況，先是得知不吃大蒜的訊息，緊急將所有大蒜挑出，又發現準備數量不足，只能拜託小朋友們分食，看到好友緊張焦慮的模樣，修杰楷在一旁笑得樂不可支。

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