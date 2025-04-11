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郭雪芙自招「母老虎」 對老外男友大吼大叫

郭雪芙擔任保養品代言人，自招在男友面前是「母老虎」。（妮維雅提供）郭雪芙擔任保養品代言人，自招在男友面前是「母老虎」。（妮維雅提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭雪芙去年10月認愛老外男友，兩人雙飛歐洲過耶誕、跨年，她昨出席保養品代言活動，透露已習慣遠距離戀愛，平常靠傳訊、視訊維繫感情，自招在男友面前是「母老虎」，屬於偏「派」的女友。

捏大腿練台語演校花 慶幸沒被台股大怒神震到

談及與男友蜜遊歐洲，郭雪芙坦言，旅途中難免有適應、摩擦的問題，「可能是我表達不好，我會自己在旁邊尖叫、崩潰、大吼大叫，有時候講話會比較大聲，我妹就問『妳怎麼了嗎？發生什麼事？為什麼講話這麼大聲？』」笑稱自己從小到大都在大吼大叫，但現在情緒管理EQ已經升級。

郭雪芙在台語影集《成功路上》飾演秀氣校花，被問求學時期是否也是校花？她搖頭幽默回：「我只是演校花而已。」招認以前外表較男孩子氣。眾人好奇，郭雪芙在男友面前會是什麼模樣，她打趣說：「是母老虎，偏派（兇）。」

郭雪芙首度挑戰台語劇，坦言一開始以為只是角色要說台語，後來才發現是全台語劇，當時確實有嚇到：「天啊！我現在該怎麼辦？」後來只能捏著大腿硬練台語，雖然有台語老師指導，但她仍相當緊張，加上台語有分口音、南北腔調，讓她直喊：「好痛苦。」笑說殺青後台語也忘得差不多了。

聊起近來台股慘跌話題，郭雪芙表示，早在實施「對等關稅」政策前，就已經轉投資美債，所以這波「台股大怒神」對她沒有太大影響。她稱疫情後開始認真理財，將一半的收入用於投資股票、美債、房產、基金、黃金，「覺得好像要學著分配投資，想著如何讓自己財富自由。」

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