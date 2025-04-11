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柳樂優彌自帶魔力 笠松將拜倒想偷學

笠松將（右）崇拜柳樂優彌，認為能一起演戲超開心。（Disney+提供）笠松將（右）崇拜柳樂優彌，認為能一起演戲超開心。（Disney+提供）

記者廖俐惠／專訪

Disney+影集《噬亡村2》熱播中，坎城影帝柳樂優彌、笠松將一同接受專訪，笠松將分享柳樂優彌有一種讓人想跟著他一起笑、為他應援的魔力，讓他很想偷學，決定約吃飯問出他的祕訣。

柳樂優彌（後）在《噬亡村》第二季有相當精彩的動作戲。（翻攝自YouTube）柳樂優彌（後）在《噬亡村》第二季有相當精彩的動作戲。（翻攝自YouTube）

柳樂優彌飾演警察阿川大悟，笠松將則演出後藤家下一任當家惠介，第二季動作戲更加升級，森林、雜貨店都成了戰場，不過令柳樂優彌最印象最深刻的，反而是下戲後，大家一起吃飯聚餐的時間，「我們是在偏鄉拍攝，很多機會可以跟大家一起吃飯，就像是提前準備的慶功宴，相處時間比任何訓練都還能加深我們的羈絆，這樣的團隊情誼非常的特別。」

《噬亡村2》揭曉食人村莊的秘密，笠松將稱以觀眾角度看到大結局時，第一個反應是「那麼阿川接下來怎麼辦？」阿川大悟知道了這一切，下一步會怎麼走？「讓我思考誰是善？誰是惡？」柳樂優彌的反應和笠松將很像，認為這就是第二季令人著迷的地方，劇情不會把觀眾拋下，而是帶領著大家進入劇情當中。

被問到最欣賞彼此的地方？柳樂優彌認為，笠松將對表演全心投入的真誠，就是他最欣賞的地方。他進一步指出，雖然演出的是一個虛構故事，但現場包括導演在內的每個人都保持著「想讓這部作品成真」的心態去努力，能夠身為其中的一份子，讓柳樂優彌十分感激。

笠松將則化身迷弟，直言光是能跟柳樂優彌一起演戲就太棒了、超級開心。笠松將稱柳樂優彌有將一切都變成「娛樂」的魔力，讓他直呼真的非常厲害，「看著柳樂就會不自覺笑出來，想要為他加油，有一種主角的氣場。」他自爆一直在研究柳樂優彌是怎麼做到的，想要偷偷學一點，但至今還是不知道。笠松將笑說：「我剛剛跟柳樂說『我們一起去吃飯吧』，他說『好啊一起去』，我一定要讓他告訴我！」

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