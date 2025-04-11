《復仇反擊戰》東京首映 三宅健驚喜獻花雷米馬利克

導演詹姆斯哈維斯（左起）、雷米馬利克、三宅健、瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》東京首映會開心合影。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡影帝雷米馬利克監製、主演的諜報動作新片《復仇反擊戰》，前天在東京舉行亞洲首映，他攜手片中飾演愛妻的艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安，以及導演詹姆斯哈維斯一同出席，原V6成員三宅健驚喜現身獻花與贈禮，場面相當熱鬧。

該片描述雷米飾演的平凡中情局解碼員因失去妻子，踏入間諜世界，展開跨國復仇行動。在片中展現細膩演出的雷米笑虧角色是個業餘殺手，但也表示自己很愛動作驚悚片，「很高興這次真的能在大銀幕上實現當英雄的夢想」。

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雷米認為，電影選擇以「平凡人」為故事主角才會引人入勝，「與其追隨一位身手矯健的特務，我們看到的是一個常被低估與忽視的人物，這些正是讓我著迷的特質」，他說想拍攝的是一部優雅、細緻、聰明的電影，而且要從一位總是被低估者的視角出發，「這樣更能讓觀眾產生共鳴，而且感到耳目一新」。《復仇反擊戰》今天正式在台上映。

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