晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《復仇反擊戰》東京首映 三宅健驚喜獻花雷米馬利克

導演詹姆斯哈維斯（左起）、雷米馬利克、三宅健、瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》東京首映會開心合影。（二十世紀影業提供）導演詹姆斯哈維斯（左起）、雷米馬利克、三宅健、瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》東京首映會開心合影。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡影帝雷米馬利克監製、主演的諜報動作新片《復仇反擊戰》，前天在東京舉行亞洲首映，他攜手片中飾演愛妻的艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安，以及導演詹姆斯哈維斯一同出席，原V6成員三宅健驚喜現身獻花與贈禮，場面相當熱鬧。

該片描述雷米飾演的平凡中情局解碼員因失去妻子，踏入間諜世界，展開跨國復仇行動。在片中展現細膩演出的雷米笑虧角色是個業餘殺手，但也表示自己很愛動作驚悚片，「很高興這次真的能在大銀幕上實現當英雄的夢想」。

雷米認為，電影選擇以「平凡人」為故事主角才會引人入勝，「與其追隨一位身手矯健的特務，我們看到的是一個常被低估與忽視的人物，這些正是讓我著迷的特質」，他說想拍攝的是一部優雅、細緻、聰明的電影，而且要從一位總是被低估者的視角出發，「這樣更能讓觀眾產生共鳴，而且感到耳目一新」。《復仇反擊戰》今天正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中