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娛樂 最新消息

金鐘改制-益智及實境節目分家 吳宗憲直言為時未晚

吳宗憲（中）領軍坤達（左）、KID主持的《綜藝玩很大》，今年在制度改變後有望逆襲得獎。（資料照，記者潘少棠攝）吳宗憲（中）領軍坤達（左）、KID主持的《綜藝玩很大》，今年在制度改變後有望逆襲得獎。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎將於10月17、18日舉行，8年來爭議最大的節目類「益智及實境節目獎」確定要分家，將實境節目獎獨立出來、益智併入「綜藝節目獎」，每年都呼籲評審要「分家」的吳宗憲，聽聞消息後直言：「亡羊補牢，為時未晚！」而與曾國城主持《全明星攻略》拿下益智及實境節目、主持人獎的蔡尚樺則直呼樂觀其成。

2023年曾國城主持的《一字千金》打敗一票入圍的實境節目獲獎，引發爭議。（公視提供）2023年曾國城主持的《一字千金》打敗一票入圍的實境節目獲獎，引發爭議。（公視提供）

2023一字千金擊敗玩很大 爆火藥味

曾任金鐘評審的李景白認為益智及實境放在一起有些難評。（資料照，記者陳奕全攝）曾任金鐘評審的李景白認為益智及實境放在一起有些難評。（資料照，記者陳奕全攝）

曾國城在2023年以《一字千金》成為當年入圍「益智及實境節目主持人獎」中唯一一個益智節目，打敗《綜藝玩很大》抱回獎項，當時吳宗憲就提出質疑並暗諷：「沒有主持過這麼輕鬆的節目」，火藥味一度濃厚，金鐘評審李景白也曾坦言益智及實境放在一起本來就有些難評，至於是否分家還要看每年評估。

今年文化部終於更改規則，將「益智」納入綜藝節目獎項中，實境節目獎為「以真人實境或互動為內容之節目」，對此，蔡尚樺開心表示：「各有難度的角色定位很難放在一起評比，所以今年能改變，相信大家都樂觀其成。」

李景白建議應區隔側錄式與策劃實境

李景白則提出建議：「綜藝跟實境在過去這些年的消長，其實都反應在網路普及的結果，讓實境更被接受；但其實20幾年前歐美就已經流行實境節目，因應趨勢，大家要努力區隔側錄式實境跟有策劃的實境間的不同。」

吳宗憲仍不忘自嘲：「自從《綜藝玩很大》敗給了《一字千金》以後，我們也不知道該說什麼了。」事實上，《綜藝玩很大》開播至今超過10年，是入圍常客，但距離上次奪得「益智及實境節目主持人獎」已是7年前。反觀《一字千金》主持人曾國城憑該節目及《全明星攻略》3度獲獎。如今曾國城因失言風波請辭《一字千金》，《綜藝玩很大》在制度改變後，有望在今年逆襲。

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