晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張艾嘉喜獲義大利影展終身成就獎

張艾嘉獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展金桑樹終身成就獎，坦言感到驕傲。（記者潘少棠攝）張艾嘉獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展金桑樹終身成就獎，坦言感到驕傲。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影后張艾嘉近日獲得第27屆義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，昨出席記者會除了分享心情以及她成立的「果實文教基金會」新計畫，也被問到王大陸有參與的節目《艾嘉食堂》，是否能集合原班底拍第二季？她當場笑說：「你知道的！班底上可能會有點問題。」

提到得獎心情，張艾嘉表示：「現在得獎對我的意義，不是得不得，而是他們看到我還有作品給我的認可，我很驕傲！」她感慨從去年到今年，隨著《女兒的女兒》去了很多地方，「到底有沒有發生什麼問題，讓國片在國外反而更重視，很希望國內觀眾可以更重視國內的文藝片。」

張艾嘉1988年創立「果實文教基金會」，多年來致力於培養青年創作人才，她感嘆年輕時沒有很多學習機會，都是透過拍電影學，「希望年輕的孩子們將來念到藝術的時候，明白你們的堅持是什麼。」從影50多年的她希望成為一個好榜樣，「我不是想做出名，只是想把對電影的熱愛一直堅持下去，然後傳承下去。」

不過張艾嘉說，最近終於遇到很想寫的題材，「其實是個緣分，而且有人願意投資，所以我很高興，最近開始做很多功課、看很多書。」71歲的她說腦子裡東西太多，整理思緒除了打坐，也會跑步，更笑言跑友說出來會讓大家羨慕，「我跑步的夥伴是彭于晏！」當初是周潤發開始帶她跑的。

除了導演工作，張艾嘉監製新片《他年她日》也將於秋季上映，她與新生代男神許光漢合作也是讚譽有加：「他非常非常認真，工作態度一流，他不是一出來就一步登天，所以非常珍惜現在的機會，是很誠懇的一個好演員，不管在哪裡，那個認真的態度是看得見的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中