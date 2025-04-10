張艾嘉喜獲義大利影展終身成就獎

張艾嘉獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展金桑樹終身成就獎，坦言感到驕傲。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影后張艾嘉近日獲得第27屆義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，昨出席記者會除了分享心情以及她成立的「果實文教基金會」新計畫，也被問到王大陸有參與的節目《艾嘉食堂》，是否能集合原班底拍第二季？她當場笑說：「你知道的！班底上可能會有點問題。」

提到得獎心情，張艾嘉表示：「現在得獎對我的意義，不是得不得，而是他們看到我還有作品給我的認可，我很驕傲！」她感慨從去年到今年，隨著《女兒的女兒》去了很多地方，「到底有沒有發生什麼問題，讓國片在國外反而更重視，很希望國內觀眾可以更重視國內的文藝片。」

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張艾嘉1988年創立「果實文教基金會」，多年來致力於培養青年創作人才，她感嘆年輕時沒有很多學習機會，都是透過拍電影學，「希望年輕的孩子們將來念到藝術的時候，明白你們的堅持是什麼。」從影50多年的她希望成為一個好榜樣，「我不是想做出名，只是想把對電影的熱愛一直堅持下去，然後傳承下去。」

不過張艾嘉說，最近終於遇到很想寫的題材，「其實是個緣分，而且有人願意投資，所以我很高興，最近開始做很多功課、看很多書。」71歲的她說腦子裡東西太多，整理思緒除了打坐，也會跑步，更笑言跑友說出來會讓大家羨慕，「我跑步的夥伴是彭于晏！」當初是周潤發開始帶她跑的。

除了導演工作，張艾嘉監製新片《他年她日》也將於秋季上映，她與新生代男神許光漢合作也是讚譽有加：「他非常非常認真，工作態度一流，他不是一出來就一步登天，所以非常珍惜現在的機會，是很誠懇的一個好演員，不管在哪裡，那個認真的態度是看得見的。」

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