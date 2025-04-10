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娛樂 最新消息

凱特琳擦身女主角 命中注定拍《最2》

凱特琳德弗加入《最後生還者》第二季，直說也許是命中注定。（美聯社）凱特琳德弗加入《最後生還者》第二季，直說也許是命中注定。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕改編自同名遊戲的HBO熱門神劇《最後生還者》第二季即將播出，除了佩德羅帕斯卡與貝拉拉姆齊回歸演出宛如父女般的喬爾與艾莉，28歲新生代女星凱特琳德弗也加入飾演遊戲第二部關鍵角色「艾比」。她和這部作品相當有淵源，早在遊戲要改編成電影時，她曾是女主角艾莉的人選之一，此回能參與演出讓她直呼「這感覺超現實！」

凱特琳德弗在《最後生還者2》飾演關鍵角色「艾比」，多年前她曾是電影的女主角人選。（HBO提供）凱特琳德弗在《最後生還者2》飾演關鍵角色「艾比」，多年前她曾是電影的女主角人選。（HBO提供）

認10年前已知第二部劇情 珍惜與父親共享遊戲時光

凱特琳回憶當年雖然沒有真的試鏡，但有和身兼編導與監製的尼爾德魯克曼會面，德魯克曼不但展示了遊戲製作過程，還在遊戲第二部尚未推出就已先透露劇情，「因此過去十年我背負了不少『劇情秘密』，壓力相當大！」她說當時和父親一起玩遊戲，和這部作品建立起深厚情感，「我一直把這部作品視為我和爸爸的重要回憶。」

雖然最後電影改編計畫擱置、改拍影集版，凱特琳終於加入第二季，她說第一季播出時自己就是粉絲，完全被佩德羅與貝拉的演出打動，「他們之間的化學反應簡直像魔法一樣！所以當這個機會再度出現在我的人生中時，我也覺得：『也許這本來就是命中注定，只是以另一種方式出現。』感覺真的很棒。」

佩德羅也給予新加入的凱特琳高度肯定，德魯克曼表示：「當她與貝拉、佩德羅對戲時，我們馬上就知道，這又是一次奇蹟時刻！」《最後生還者》第二季將於4月14日在HBO頻道與串流平台Max上線。

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