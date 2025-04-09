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《人物專訪2-1》新戲巧撞名人竊案潮 喬漢姆剉喊別學

喬漢姆主演並擔任影集《掩耳盜鄰》執行製片，直說相當享受工作過程。（路透）喬漢姆主演並擔任影集《掩耳盜鄰》執行製片，直說相當享受工作過程。（路透）

記者許世穎／台北-紐約連線專訪

喬漢姆在影集《掩耳盜鄰》為了維持生活，竟依靠竊盜鄰居家中精品換取金錢。（Apple TV+提供）喬漢姆在影集《掩耳盜鄰》為了維持生活，竟依靠竊盜鄰居家中精品換取金錢。（Apple TV+提供）

《廣告狂人》艾美獎戲王喬漢姆主演並監製影集《掩耳盜鄰》，在劇中詮釋一名曾身處上流社會、有錢有勢的男人，沒想到突然遭受打擊，為避免享有的一切被摧毀，竟靠竊盜鄰居家中精品來維持生活。提到現實中不少名人住處遭竊，他澄清「純屬巧合」，更表示「希望這部影集沒有啟發什麼『不該啟發的人』才好！」

喬漢姆表示：「我們開拍時，這些高調竊案還沒開始上新聞，但等到影集開始進入後段製作，現實中突然冒出很多新聞！」儘管並未取材自真實案件，但他直說「我們都知道，現實有時比虛構更荒謬。」

雖然劇情圍繞著偷竊主題展開，但影集中加入大量黑色幽默，讓觀眾在懸疑之外也能會心一笑，喬漢姆坦言是創作團隊刻意安排的節奏設計，「這樣可以讓觀眾在緊湊情節中擁有喘息的空間，我們不希望讓大家覺得每一集都是情緒重擊。」

身兼執行製作人的喬漢姆也表示，這是一份高壓但極具成就感的工作，笑說：「我今年54歲了，體力確實沒30多歲時那樣充沛，但我還撐得住，我很喜歡待在片場，和演員、導演一起創作，這是這份工作最快樂的部分。」《掩耳盜鄰》將於4月11日於Apple TV+上線。

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