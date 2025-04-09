宥勝宣告復出網友反應兩極 盼以行動洗白

宥勝沉澱22個月後，宣告重啟YouTube頻道復出，網友意見分歧。

（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝2023年6月被爆曾對公司女員工襲胸、強吻，演藝工作全丟，後來依強制猥褻起訴，最終二審被判處8個月刑期，但緩刑5年、須向公庫支付200萬元，相隔22個月，他拍影片宣告復出，表示：「重啟頻道，重新出發。」計畫拍片分享自己看到的夢想和故事。

對於家人，他認為只有滿滿的抱歉，「這是我自己的事，卻讓他們共同承擔壓力，所以我必須用更長的時間、並做的更好，才能回報他們的愛。」老婆兼經紀人慈惠支持他，「希望他還能做個有用的人，尊重他用他擅長的方式，傳遞給這世界更多愛與能量」。

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對於他的復出，網友意見分歧，有人表示支持，但大多數人都相當反感，有網友認為他每次出現都是喚醒受害者的傷痛，希望他別再當公眾人物，而他則回應網友，表示案子已完全結束，法官最後給予緩刑，「所以我正努力成為更好的人，並持續為社會貢獻」，期望以行動洗白過往錯誤。

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