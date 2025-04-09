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娛樂 最新消息

GYUBIN來台簽唱 為中職站上大巨蛋開球

GYUBIN受邀擔任大巨蛋開球嘉賓。（FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）GYUBIN受邀擔任大巨蛋開球嘉賓。（FU Entertainment、DJB LIVEWORKS提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國歌手人氣旺，年僅18歲的創作歌姬「GYUBIN」朴珪斌、EXO成員XIUMIN將接棒來台會粉絲；GYUBIN除了會舉辦兩場簽名會，16日更受邀站上大巨蛋，成為替中華職棒大聯盟擔任開球嘉賓的首位韓流明星。

GYUBIN來台簽唱 為中職站上大巨蛋開球XIUMIN舉辦亞洲巡迴演出，5月來台寵粉。
（藝尚Artique Production提供）

GYUBIN以爆紅神曲《Really Like You》打開知名度，是備受矚目的新生代人氣歌手；她今年推出首張迷你專輯《Flowering》，講述少女在面對愛情時的悸動和勇氣，展現戀愛中的多種面貌。

13日將訪台的GYUBIN確定替味全龍主場賽擔任開球嘉賓，賽後隨即登台演出，是繼泫雅、泰妍後，第三位登上大巨蛋演出的韓國歌手。

XIUMIN造型多元 帶新歌獻台粉

XIUMIN暌違2年半發行個人專輯，於5月25日在台北辦見面會，新專輯展現四種不同風格造型，被問哪個最像真正的自己時，XIUMIN笑說：「我能展現更豐富的樣貌！」透露會首度演唱新歌《WHEE!》獻台粉。

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