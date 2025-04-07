Energy帥炸大馬 暖唱勇氣、童話 - 笑稱開大藥房 揪粉絲同病相戀

Energy牛奶（左起）、坤達、書偉、阿弟、Toro到大馬開唱受到熱情歡迎。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy前晚首次以五人完整組合在馬來西亞吉隆坡舉辦「一觸即發」演唱會，除了帶來滿滿能量舞曲，也首唱新歌《同病相戀》。

這次Energy特別翻唱大馬歌手梁靜茹的《勇氣》還有光良的《童話》向他們致意，光良也送花為團員打氣，祝福他們「帥氣炸裂，全場ENERGY滿點」。

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演唱《同病相戀》時，團員笑說：「我們有了新身分，最近開了Energy大藥房，我們就是藥師，專治各位疑難雜症、心情沮喪或是一直想Energy的病，都會把大家治好！」

Energy到馬來西亞開唱，獻唱多首動感歌曲。（相信音樂提供）

Energy帶來《Come On》，也獻唱回歸後的感動歌曲《分合》，粉絲開啟手機燈，場面唯美。有位來自新加坡的歌迷告白，中學時因喜歡他們而跨海到台灣讀書、學中文，最喜歡書偉，團員開玩笑說：「是不是因為書偉結婚了才回到新加坡！」逗得全場大笑。

鼓鼓擔任Energy開場嘉賓，預告他與蕭秉治組成的「GX」5月3日也將到吉隆坡開唱，笑說：「我只要跟哥哥們借100個人（粉絲）就好，成功的話就請哥哥們喝咖啡！」

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